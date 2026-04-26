Alertă în Ucraina: Centrala de la Zaporojie a rămas din nou fără alimentare externă cu energie
Data publicării: 20:28 26 Apr 2026

Alertă în Ucraina: Centrala de la Zaporojie a rămas din nou fără alimentare externă cu energie
Autor: Bogdan Bolojan

Imagine cu rol ilustrativ / Sursa foto: Pexels

Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a anunțat că centrala nucleară de la Zaporojie (ZNPP) a pierdut temporar toată alimentarea externă cu energie electrică, pentru a 15-a oară de la începutul conflictului armat din Ucraina. Incidentul s-a produs chiar în ziua în care lumea a marcat 40 de ani de la accidentul nuclear de la Cernobîl.

„Pentru a 15-a oară în timpul conflictului armat, centrala nucleară ZNPP din Ucraina a pierdut astăzi temporar toată alimentarea externă cu energie electrică. Se crede că cauza a fost un scurtcircuit la stația de comutație. Alimentarea externă a fost restabilită după o oră.

Acest incident a avut loc în timp ce lumea marca tristul aniversar de 40 de ani de la accidentul de la Cernobîl, iar frecventele pierderi de energie arată cât de precar rămâne nivelul de siguranță nucleară în Ucraina, a declarat directorul general. AIEA va continua să facă tot ce îi stă în putere pentru a preveni un alt accident nuclear”, transmite AIEA. 

Centrala de la Zaporojie, din nou într-o situație critică

Este pentru a 15-a oară de la începutul războiului din Ucraina când instalația se confruntă cu o astfel de situație extrem de periculoasă.

Potrivit IAEA, incidentul ar fi fost provocat de un scurtcircuit produs în zona stației de comutație, iar alimentarea a fost restabilită după aproximativ o oră.

Specialiștii atrag atenția că orice întrerupere a alimentării externe reprezintă un risc major, deoarece reactoarele și sistemele de răcire depind de energie constantă pentru a preveni supraîncălzirea.

Incidentul s-a produs chiar în ziua comemorării Cernobîlului

Anunțul a venit într-un moment simbolic și extrem de sensibil: exact când comunitatea internațională marca 40 de ani de la dezastrul nuclear de la Cernobîl, una dintre cele mai grave tragedii nucleare din istorie.

Directorul general al IAEA, Rafael Grossi, a subliniat că repetatele pierderi de curent arată cât de fragilă rămâne securitatea nucleară în Ucraina.

„IAEA va continua să facă tot ce poate pentru a preveni un alt accident nuclear”, a transmis acesta.

Centrala de la Zaporojie se află sub control militar rus încă din primele luni ale invaziei și a devenit unul dintre cele mai sensibile puncte de pe harta conflictului.

zaporojie
ucraina
rusia
Cele mai noi știri
Publicat acum 21 minute
40 de ani de la dezastrul de la Cernobîl. Unde erai când ai aflat de catastrofa nucleară?
Publicat acum 47 minute
Devine Galațiul zonă de risc? Ministrul Apărării: Performanța radarelor este limitată / Ce soluție a găsit MApN
Publicat acum 56 minute
Horoscop săptămânal. Urmează Luna Plină din Scorpion! Previziuni pentru 27 aprilie - 3 mai 2026
Publicat acum 1 ora si 25 minute
Trump anunță că SUA nu mai trimit delegații la negocierile cu Iranul
Publicat acum 1 ora si 26 minute
Mașina poliției, atacată la o intervenție în București. Au fost chemați mascații în ajutor
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 9 ore si 16 minute
Vântul puternic face prăpăd, dar și victime în țară. FOTO/VIDEO Un bărbat a murit/ O mamă și băiețelul ei, loviți de un stâlp doborât de vânt
Publicat acum 11 ore si 3 minute
Incendiu de proporții: Ard 11 case în Rucăreni, comuna Soveja, din Vrancea VIDEO/ Incendiul s-a extins
Publicat acum 4 ore si 30 minute
PNL și USR s-au înțeles cu AUR, susține Robert Cazanciuc: "Colaborarea s-a materializat în Parlament"
Publicat acum 13 ore si 48 minute
Horoscop 26 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 16 ore si 18 minute
Focuri de armă la dineul corespondenţilor de la Casa Albă. VIDEO cu momentul în care Donald şi Melania Trump sunt evacuați/ A fost identificat un suspect
 
ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close