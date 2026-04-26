Alertă în Ucraina: Centrala de la Zaporojie a rămas din nou fără alimentare externă cu energie

„Pentru a 15-a oară în timpul conflictului armat, centrala nucleară ZNPP din Ucraina a pierdut astăzi temporar toată alimentarea externă cu energie electrică. Se crede că cauza a fost un scurtcircuit la stația de comutație. Alimentarea externă a fost restabilită după o oră.

Acest incident a avut loc în timp ce lumea marca tristul aniversar de 40 de ani de la accidentul de la Cernobîl, iar frecventele pierderi de energie arată cât de precar rămâne nivelul de siguranță nucleară în Ucraina, a declarat directorul general. AIEA va continua să facă tot ce îi stă în putere pentru a preveni un alt accident nuclear”, transmite AIEA.

Centrala de la Zaporojie, din nou într-o situație critică

Este pentru a 15-a oară de la începutul războiului din Ucraina când instalația se confruntă cu o astfel de situație extrem de periculoasă.

Potrivit IAEA, incidentul ar fi fost provocat de un scurtcircuit produs în zona stației de comutație, iar alimentarea a fost restabilită după aproximativ o oră.

Specialiștii atrag atenția că orice întrerupere a alimentării externe reprezintă un risc major, deoarece reactoarele și sistemele de răcire depind de energie constantă pentru a preveni supraîncălzirea.

Incidentul s-a produs chiar în ziua comemorării Cernobîlului

Anunțul a venit într-un moment simbolic și extrem de sensibil: exact când comunitatea internațională marca 40 de ani de la dezastrul nuclear de la Cernobîl, una dintre cele mai grave tragedii nucleare din istorie.

Directorul general al IAEA, Rafael Grossi, a subliniat că repetatele pierderi de curent arată cât de fragilă rămâne securitatea nucleară în Ucraina.

„IAEA va continua să facă tot ce poate pentru a preveni un alt accident nuclear”, a transmis acesta.

Centrala de la Zaporojie se află sub control militar rus încă din primele luni ale invaziei și a devenit unul dintre cele mai sensibile puncte de pe harta conflictului.