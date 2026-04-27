Jet2, easyJet, British Airways și Ryanair ar putea fi nevoite să anuleze zboruri

Criza din Orientul Mijlociu ar putea perturba aprovizionarea globală cu combustibil pentru avioane și ar putea obliga companiile aeriene să anuleze zboruri.

Situația se concentrează asupra închiderii Strâmtorii Ormuz, o rută maritimă crucială pentru transportul petrolului, care a fost grav afectată.

Comisarul european pentru energie, Dan Jorgensen, a avertizat că „este foarte probabil ca vacanțele multor oameni să fie afectate, fie prin anularea zborurilor, fie prin prețuri foarte, foarte mari la bilete”, conform Ladbible.

Iată ce au declarat marile companii aeriene:

EasyJet

Conform ultimelor informații de la easyJet, compania nu va introduce suprataxe pentru combustibil în această vară.

„EasyJet și easyJet holidays au confirmat că nu vor introduce suprataxe pentru zborurile sau pachetele de vacanță oferite, oferind clienților liniște sufletească deplină la efectuarea rezervărilor”, a declarat compania aeriană.

„Nu se vor aplica suprataxe pentru niciun pachet de vacanță easyJet holidays rezervat în avans sau pentru nicio rezervare nouă pentru vara anului 2026. În prezent, easyJet nu constată nicio întrerupere a aprovizionării cu combustibil pentru avioane, iar toate zborurile și pachetele de vacanță continuă să funcționeze normal”.

Garry Wilson, CEO al easyJet holidays, a adăugat: „Știm că turiștii pot avea întrebări cu privire la ceea ce ar putea însemna evenimentele globale recente pentru planurile lor de călătorie din această vară, așa că le oferim clienților noștri liniștea sufletească absolută că nu se vor adăuga suprataxe la zborurile sau pachetele de vacanță ale acestora. Operațiunile noastre rămân neafectate, astfel încât clienții pot fi siguri că nu numai că vacanța lor va avea loc conform planului, dar nu vor exista plăți suplimentare surpriză și se vor putea bucura de vacanțe minunate la prețuri imbatabile”.

Jet2

Jet2 a confirmat, de asemenea, că nu va aplica suprataxe pasagerilor, în ciuda creșterii costurilor combustibilului.

Steve Heapy, directorul general al Jet2, a declarat: „Turiștii ar trebui să aibă dreptul de a-și rezerva vacanța la soare, câștigată cu greu, fără a se îngrijora că vor fi nevoiți să suporte costuri suplimentare, iar această siguranță deplină o pot avea atunci când își rezervă un zbor sau o vacanță cu Jet2.

Ca urmare a anunțului de astăzi, clienții care rezervă cu Jet2 știu că își fixează prețul fără surprize ulterioare legate de costuri suplimentare și credem cu tărie că acesta este lucrul corect pe care trebuie să-l facem pentru ei.

Înaintea unei veri aglomerate, aceasta este încă o dovadă a motivului pentru care, pe lângă vacanțele noastre incredibile și serviciul de relații cu clienții premiat, nimic nu se compară cu o vacanță Jet2”.

British Airways

IAG, compania-mamă a British Airways, a avertizat că creșterea costurilor combustibilului ar putea afecta prețurile biletelor.

Un purtător de cuvânt a declarat: „Nu se înregistrează întreruperi în aprovizionarea cu combustibil pentru avioane, dar prețurile combustibilului au crescut brusc și, în ciuda strategiei noastre de acoperire a riscurilor, care oferă o oarecare atenuare pe termen scurt, nu suntem imuni la acest impact”.

Compania a adăugat că efectuează „ajustări de preț pentru a reflecta aceste costuri mai mari ale combustibilului”.

Ryanair

Ryanair a abordat, de asemenea, această situație, afirmând că, deocamdată, nu se confruntă cu probleme de aprovizionare, dar avertizând că situația rămâne incertă.

Un purtător de cuvânt a declarat: „Nu ne așteptăm la penurii de combustibil pe termen scurt, dar situația este în continuă schimbare. În prezent, furnizorii noștri de combustibil pot garanta aprovizionarea până la jumătatea lunii mai. Dacă războiul din Iran se va încheia în curând, aprovizionarea nu va fi întreruptă. Dacă închiderea Strâmtorii Ormuz va continua până în mai sau iunie, nu putem exclude riscul unor întreruperi în aprovizionarea cu combustibil la unele aeroporturi din Europa”.

Răspunsul guvernului

Ministerul Transporturilor din Marea Britanie a declarat că „în prezent nu este necesar ca pasagerii să își modifice planurile de călătorie”.

„Companiile aeriene britanice achiziționează combustibilul pentru avioane în avans, iar aeroporturile mențin stocuri pentru a-și asigura reziliența”, au insistat aceștia.

„Guvernul colaborează îndeaproape cu industria aviației pentru a monitoriza riscurile și a minimiza perturbările pentru pasageri. Dacă zborul dumneavoastră este anulat, aveți drepturi legale clare, inclusiv dreptul la o rambursare integrală sau la o redirecționare”.