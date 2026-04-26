Bagajul de mână gratuit eliminat și de Lufthansa: ce costuri suplimentare vor avea pasagerii

Lufthansa va renunța la gratuitatea bagajului de mână, iar pasagerii pot lua doar un obiect personal mic. Mai mult, bagajele suplimentare vor costa cel puțin 15 euro, scrie Business Insider.

Măsura va intra în vigoare din 19 mai 2026. Conform noilor reguli, pasagerii vor putea aduce gratuit doar o geantă personală, precum ar fi o geantă de laptop ori un rucsac, cu dimensiuni maxime de 40 × 30 × 15 cm. De menționat este că bagajul suplimentar va costa cel puțin 15 euro. De asenebeam Ryanair a anunțat zilele trecute că va închide ghișeele de check-in din aeroporturi cu 20 de minute mai devreme.

Companiile low-cost înăspresc regulile pentru bagaje

Air France, dar și alte companii low-cost, low-cost, precum Ryanair, Wizz Air și EasyJet, au adoptat această măsură. Însă, Organizația Europeană pentru Protecția Consumatorilor - BEUC - afirmă că noile reguli pentru bagajele de mână sunt prea stricte. Mai mult, BEUC solicită ca pasagerii să poată lua gratuit și un troller de dimensiuni standard, pe lângă obiectul personal.

Totodată, Parlamentul European a solicitat recent ca bagajul de cabină să poată să fie gratuit pe toate zborurile din Uniunea Europeană.