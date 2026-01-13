Răsturnare de situație în Parlamentul European despre drepturile pasagerilor aerieni. Ce se întâmplă cu ”bagajul gratuit” și ”compensațiile garantate”

Regulile sunt în vigoare din 2004, cu scopul de a se asigura că pasagerii sunt suficient protejați contra perturbărilor de călătorie, precum refuzul îmbarcării sau zborurile întârziate sau anulate.

Votul și mesajul dat luni de membrii Parlamentului European din Comisia pentru Transporturi reprezintă proiectul de răspuns al Parlamentului la poziția Consiliului din iunie 2025, care dorea prelungirea pragului de întârziere, scăderea compensațiilor, limitarea formularului precompletat.

Pe scurt, Membrii Parlamentului European din Comisia pentru Transporturi au votat pentru următoarele:

Pragul existent de trei ore pentru întârzierile zborurilor și suma de compensație trebuie păstrate

Pasagerilor li se permite un obiect personal și un bagaj de mână mic gratuit

Alegerea locului trebuie să fie gratuită pentru însoțitorii copiilor sub 14 ani sau pentru persoanele cu mobilitate redusă

Companiile aeriene trebuie să furnizeze un formular precompletat pentru compensație și rambursare

Se respinge presiunea miniștrilor UE de a slăbi drepturile pasagerilor

Membrii Parlamentului European din Comisia pentru Transporturi resping presiunea miniștrilor UE de a slăbi drepturile pasagerilor aerieni.

Aceștia vor să mențină dreptul călătorilor de a solicita compensații dacă un zbor întârzie mai mult de trei ore, dacă este anulat sau situația în care li se refuză îmbarcarea. Amintim că Poziția Consiliului UE este ca despăgubirea să se aplice doar după o întârziere de patru până la șase ore, în funcție de distanța zborului.

De asemenea, membrii se opun reducerii sumelor actuale de compensație pentru perturbările zborurilor și sugerează ca acestea să fie stabilite între 300 și 600 de euro, având în vedre distanța zborului (Consiliul propune ca despăgubirile să fie între 300 și 500 de euro).

Ce actualizează proiectul

De asemenea, se recunoaște că responsabilitatea companiilor aeriene pentru zborurile perturbate ar trebui să se limiteze la situațiile aflate sub controlul lor. Proiectul actualizează, prin urmare, lista circumstanțelor extraordinare ce ar exonera companiile de la plata compensațiilor, precum dezastrele naturale, războiul, condițiile meteorologice sau conflictele de muncă neașteptate ce afectează operatorul aerian, aeroportul sau furnizorul de servicii de navigație aeriană. MEP-ii doresc ca această listă să fie exhaustivă și cer Comisiei să o mențină actualizată.

Membrii Parlamentului European din Comisia pentru Transporturi susțin menținerea dreptului pasagerilor blocați la băuturi la fiecare două ore, o masă după trei ore și cazare maxim trei nopți în cazul întârzierilor lungi, pentru predictibilitate și limitarea costurilor pentru companii.

Ei cer informații clare și rapide despre bagaje, dreptul de a avea un obiect personal, precum și un bagaj de mână mic gratuit și eliminarea taxelor suplimentare (corectarea numelui sau check-in). Pasagerii trebuie să poată alege între boarding pass digital sau pe hârtie.

Vezi și - Anulare zbor, aeroport paralizat: Cazul Atena - București, când și cum pasagerii primesc compensații. Documentele pe care să le păstrezi

Pasagerii vulnerabili

Comisia pentru Transport și Turism acordă atenție specială pasagerilor cu dizabilități sau mobilitate redusă și copiilor, subliniind angajamentul UE pentru inclusivitate, accesibilitate și responsabilitate socială, precum și necesitatea ca toți pasagerii să călătorească cu demnitate.

Potrivit proiectului de reguli, acești pasageri ar trebui să aibă dreptul la compensație, redirecționare și asistență din partea companiilor aeriene dacă pierd un zbor din cauza lipsei de ajutor a aeroportului.

De asemenea, pasagerii cu mobilitate redusă, femeile însărcinate, sugarii și copiii în cărucior însoțiți de o persoană însoțitoare ar trebui să aibă prioritate la îmbarcare, iar însoțitorii să fie abonați la un loc alături fără cost suplimentar, subliniază MEP-ii.

Rambursare a banilor mai rapidă și mai simplă

Membrii vor formulare precompletate pentru cererile de compensație și rambursare, cu scopul de a simplifica procesarea și a evita intermediarii. Potrivit proiectului de reguli, companiile aeriene ar trebui să trimită pasagerilor afectați de perturbări (adică anulări sau întârzieri) un formular precompletat în timp 48 de ore (Consiliul prevede formular precompletat doar în cazul anulării). Pasagerii ar avea un an pentru a depune cererea de compensație.

Mesaj clar

”Parlamentul transmite, din nou, un mesaj clar: nu vom renunța la drepturile pasagerilor. Regulile existente rămân baza. Vrem să le îmbunătățim, nu să le slăbim. Pragul de trei ore pentru compensație, nivelul actual al despăgubirilor și garanțiile reale pentru pasageri rămân liniile roșii. De la formularele precompletate pentru zborurile întârziate sau anulate, până la dreptul de a sta lângă copil fără cost suplimentar.

Acestea sunt drepturi practice care trebuie să funcționeze în realitate. Suntem pregătiți să continuăm lupta pentru reguli mai clare și mai previzibile pentru companii și un sector aviatic mai puternic, dar niciodată pe seama pasagerilor”, a declarat raportorul Andrey Novakov (EPP, BG).

Următorul pas

Poziția preliminară a Parlamentului despre drepturile pasagerilor aerieni a fost confirmată cu 36 de voturi pentru și 2 abțineri. Proiectul va merge la sesiunea plenară din ianuarie pentru votul final al întregii Camere.

În anul 2014, Parlamentul European a reacționat la o propunere a Comisiei de actualizare a drepturilor pasagerilor, propunând ca pasagerii întârziați ori blocați să aibă acces mai bun la compensații și reguli mai clare despre modul în care companiile aeriene gestionează reclamațiile.

Diferențele de poziție între statele UE au blocat progresul 11 ani. În luna iunie 2025, miniștrii UE au ajuns la un acord politic și s-a deschis calea pentru negocieri cu Parlamentul. Discuțiile interinstituționale au început în luna octombrie 2025, însă negocierile nu au dus la un acord, obligând Parlamentul să adopte poziția sa la a doua lectură, potrivit unui comunicat al Parlamentului.

Vezi și - Overbooking-ul, practica companiilor aeriene care te poate lăsa fără loc în avion, deși ai bilet. Când ai dreptul la compensații