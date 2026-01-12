€ 5.0896
Subcategorii în Stiri

DCNews Stiri Overbooking-ul, practica companiilor aeriene care te poate lăsa fără loc în avion, deși ai bilet. Când ai dreptul la compensații
Data publicării: 13:36 12 Ian 2026

EXCLUSIV Overbooking-ul, practica companiilor aeriene care te poate lăsa fără loc în avion, deși ai bilet. Când ai dreptul la compensații
Autor: Iulia Horovei

pasager aerian avion aeroport Pasager aerian nu mai are loc în aeronavă. Sursa foto: Freepik

Pasagerii pot întâmpina deseori situații neplăcute, în care, deși au bilet valabil și îndeplinesc toate condițiile de călătorie, li se refuză îmbarcarea din cauza lipsei de locuri în aeronavă.

 

Ramona Colea, CEO FlightClaim, a explicat, în exclusivitate pentru DC News, în ce situații sunt eligibili pasagerii pentru compensații dacă nu mai sunt locuri în aeronavă, deși aceștia îndeplinesc toate condițiile necesare pentru îmbarcare.

„Dacă se întâmplă o situație în care nu mai ai loc în avion, primești ceva compensații?”, a întrebat jurnalistul Florin Răvdan.

Când ai dreptul la compensații

Overbooking-ul este, pentru un pasager, exact un caz de anulare 100% eligibil. Trebuie să-l gândim într-un mod mai larg. Refuzul de îmbarcare nu este, neapărat, overbooking. Primim foarte des, de la pasageri, refuz de îmbarcare din cauza erorii de check-in a companiilor aeriene. 

Nu i-au găsit rezervarea, deși omul avea o rezervare perfect valabilă. Să zicem un zbor București-Viena-Manchester, pe București-Viena nu-i găsesc rezervarea, pasagerul își cumpără un bilet nou, deși la Viena îi găsesc rezervarea și-i spun: E adevărat, aveați rezervare, nu s-au descurcat colegii din aeroportul de decolare. Refuzul de îmbarcare se referă la imposibilitatea de a călători în contextul în care pasagerul îndeplinește toate condițiile: are bilet de călătorie, viză, toate documentele necesare, se prezintă la timp și, totuși, compania aeriană îi spune că nu se poate îmbarca. Acesta este un motiv de refuz de îmbarcare în afara situației în care compania a vândut mai multe locuri decât capacitatea aeronavei.

În toate aceste cazuri, pasagerii sunt eligibili pentru a primi o compensație atât timp cât, atunci când primesc o rerutare, ei ajung din nou cu mai mult de trei ore întârziere. Dacă compania aeriană nu oferă o rerutare care să ajungă în timp util, pasagerul este îndreptățit să primească o compensație. Sumele sunt aceleași: situația de refuz de îmbarcare este congruentă cu cea de anulare și toate rambursările de costuri (cazare, masă, transport) - dacă acestea există pe perioada cât pasagerul nu a ajuns la destinație.

Atenție la acest lucru

Nu se rambursează costurile pe care le-a făcut înainte de a călători. Cazarea, transportul, masa de la destinație. Sunt pasageri care-și iau hotel cu all-inclusive, pierd o noapte de cazare și ar dori să recupereze acele servicii. De asemenea, și zborurile charter - pasagerii să știe că fac obiectul acestor despăgubiri.

Altă situație cu care ne confruntăm este cea a pasagerilor cărora li se sugerează să facă rebooking. Zborul e anulat, li se sugerează să facă o nouă rezervare, intră pe site-ul companiei și acceptă ca, în loc de București-Paris, să zboare la Bruxelles. Dar și returul zborului devine Bruxelles-București. Pasagerii nu trebuie să fie obligați să facă această modificare și pe zborul de retur. Dacă compania aeriană îi obligă să se întoarcă din același punct iar modificarea e cu 14 zile mai puțin înainte de data zborului, din nou, acest zbor face obiectul eligibilității”, a explicat Ramona Colea, CEO FlightClaim, în exclusivitate pentru DC News.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

zbor
avion
pasager
drepturi
compensatii
companie
Overbooking
