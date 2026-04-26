Mașină cuprinsă de flăcări în Capitală, în urma unui accident rutier

O maşină a luat foc pe Calea Giuleşti din Capitală în urma unui accident rutier, a anunţat, duminică, Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB).

Brigada Rutieră a fost sesizată, prin 112, despre faptul că pe Calea Giuleşti a avut loc un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme, iar unul dintre acestea a luat foc.

Conducătorii auto au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,39 mg/l alcool pur în aerul expirat pentru tânărul de 21 de ani şi "zero" pentru conducătorul auto de 65 de ani.

De asemenea, ambii conducători au fost testaţi cu aparatul drugtest, rezultatele fiind negative în ambele cazuri.

Poliţiştii arată că şoferul de 21 ani, care se deplasa pe Calea Giuleşti dinspre bulevardul Constructorilor către Drumul Săbăreni, când a ajuns în dreptul staţiei STB Piaţa Giuleşti, a intrat în coliziune cu autovehiculul condus de bărbatul de 65 de ani.

În urma accidentului au rezultat exclusiv pagube materiale. Conducătorii auto au fost îndrumaţi la Biroul Accidente Uşoare pentru soluţionarea accidentului, transmite Agerpres.

VEZI ȘI: Incendiu într-un bloc din Timișoara: Zeci de persoane au fost evacuate