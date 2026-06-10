Tensiuni SUA–Cuba: Pete Hegseth avertizează Havana să nu procure arme care ar putea viza teritoriul american

Donald Trump (stanga) si Pete Hegseth (dreapta). Foto: Agerpres

Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a avertizat guvernul cubanez să nu achiziționeze armament care ar putea amenința Statele Unite, în contextul tensiunilor tot mai ridicate dintre Washington și Havana.

Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a avertizat miercuri guvernul cubanez împotriva achiziţionării de arme care ar putea ameninţa Statele Unite ale Americii, în timpul unei vizite la baza militară de la Guantanamo, în Caraibe, au consemnat AFP şi Reuters.

"Nu ar fi prudent ca guvernul cubanez să încerce să procure sau să obţină acces la tipuri de arme care ar putea ajunge la această bază sau pe teritoriul SUA", a declarat el personalului militar american de la bază, fără a da detalii despre armamentul pe care îl are în vedere.

Acest lucru "ar atrage genul de confruntare pe care nu numai că nu şi-o doresc, dar nici nu i-ar putea face faţă. Nicio ţară de pe Pământ nu se poate compara cu capacităţile Statelor Unite ale Americii", a subliniat ministrul american al apărării.

Relaţiile dintre cele două ţări s-au tensionat considerabil

"Viitorul Cubei este în mâinile preşedintelui Statelor Unite şi ale guvernului cubanez", a adăugat Pete Hegseth, îmbrăcat pentru o sesiune de antrenament fizic cu trupele americane.

Relaţiile dintre cele două ţări s-au tensionat considerabil în ianuarie. Statele Unite au impus o blocadă petrolieră de facto asupra insulei, au adoptat noi sancţiuni împotriva unor companii şi oficiali cubanezi şi l-au pus sub acuzare pe fostul preşedinte Raul Castro într-un caz care datează din 1996.

Preşedintele american Donald Trump consideră că insula, situată la aproximativ 150 de kilometri de coasta Floridei, reprezintă "o ameninţare extraordinară" la adresa securităţii naţionale a SUA şi a ameninţat în repetate rânduri că va "prelua controlul" asupra acesteia.

Potrivit unor informaţii care au circulat în mai în mass-media americane, Cuba a achiziţionat peste 300 de drone militare şi a discutat planuri de utilizare a acestora împotriva bazei de la Guantanamo, a unor nave americane şi chiar a teritoriului SUA.

Șeful comandamentului militar american s-a întâlnit cu şeful Statului Major cubanez

La sfârşitul lunii mai, generalul Francis Donovan, şeful comandamentului militar american pentru America latină şi Caraibe (Southcom), s-a întâlnit cu şeful Statului Major cubanez, generalul Roberto Legra Sotolongo, pentru a discuta "probleme de securitate operaţională", potrivit Southcom.

Cu două săptămâni mai devreme, directorul CIA, John Ratcliffe, a călătorit la Havana şi s-a întâlnit cu oficiali cubanezi.

După vizita la Guantanamo, şeful Pentagonului urmează să călătorească miercuri la Tampa, în Florida, pentru a se întâlni cu responsabili din Comandamentul Central al SUA (Centcom), care este responsabil pentru operaţiunile împotriva Iranului, conform Agerpres.

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