Cuba ar fi discutat scenarii de atac cu drone împotriva SUA

Cuba a achiziţionat mai mult de 300 de drone militare şi a început recent să discute scenarii de a le utiliza împotriva bazei americane de la Guantanamo, în extremitatea estică a insulei, şi chiar împotriva teritoriului Statelor Unite, a scris duminică site-ul Axios, bazându-se pe informaţii clasificate, transmite AFP.

Informaţia intervine într-un context de tensiuni puternice între cele două ţări şi în care responsabili de la Havana acuză Washingtonul că pregăteşte terenul politic pentru o intervenţie împotriva Cubei.

'Când ne gândim la acest tip de tehnologii atât de aproape de noi (...) este preocupant', a afirmat un înalt responsabil american, sub rezerva anonimatului, evocând pentru Axios 'o ameninţare în creştere'.

Potrivit lui, Cuba a achiziţionat din 2023 drone de atac din Rusia şi din Iran, şi caută acum să suplimenteze numărul lor.

Relaţiile dintre cei doi inamici ideologici sunt deosebit de tensionate de câteva luni.

Preşedintele american Donald Trump consideră că insula comunistă, situată la 150 de kilometri de Florida, reprezintă o 'ameninţare extraordinară' pentru securitatea naţională a SUA.

El a ameninţat de mai multe ori că va 'prelua controlul' asupra Cubei, sugerând trimiterea unui portavion.

Pe lângă embargoul american în vigoare din 1962, Washingtonul - care nu îşi ascunde dorinţa de a vedea o schimbare de regim la Havana - a impus o blocada petrolieră asupra insulei din ianuarie, permiţând intrarea unui singur petrolier rusesc.

De asemenea, SUA au anunţat la începutul lunii mai o înăsprire a sancţiunilor contra Cubei.

În acest context, directorul CIA, John Ratcliffe, s-a aflat joi la Havana pentru o reuniune excepţională cu înalţi responsabili cubanezi, alors que les deux pays sont en difficiles pourparlers.

Preşedintele Cubei, Miguel Diaz-Canel, a declarat la mijlocul lui aprilie că ţara sa este 'pregătită' să facă faţă unei agresiuni militare americane.

Apărarea civilă a difuzat în ultimele zile un 'ghid al familiei' destinat 'protecţiei în faţa unei agresiuni militare', conform Agerpres.

