Subcategorii în Stiri

DCNews Stiri Ana Maria Păcuraru, singurul jurnalist român care transmite de la Beijing
Data publicării: 16 Mai 2026

Ana Maria Păcuraru, singurul jurnalist român care transmite de la Beijing
Autor: Dan Carp

ana-maria-pacuraru_91767900 Ana Maria Păcuraru
În mai 2026, capitala Chinei a devenit scena pe care se întâlnesc, indirect, cele mai mari centre de putere ale lumii. După vizita istorică efectuată de președintele american Donald Trump, Kremlinul a confirmat oficial că Vladimir Putin va ajunge în China pe 19 și 20 mai, pentru o nouă întâlnire cu Xi Jinping.

Este pentru prima dată în ultimul deceniu când liderii celor două mari puteri rivale ajung la Beijing în aceeași lună, în cadrul unor vizite separate, într-un context internațional dominat de tensiuni geopolitice, război economic și repoziționări strategice la nivel global.

În acest decor cu miză uriașă pentru echilibrul mondial, România va avea un reprezentant jurnalistic prezent la Beijing: Ana Maria Păcuraru, jurnalist de politică externă la Realitatea Plus.

Începând cu 23 mai, Ana Maria Păcuraru va transmite direct din China, în cadrul programului dedicat jurnaliștilor organizat sub egida cooperării China-CEEC. Prezența sa vine imediat după una dintre cele mai importante succesiuni diplomatice ale deceniului, într-un moment în care Beijingul încearcă să își consolideze rolul de arbitru și actor central pe scena internațională.

Jurnalista va realiza corespondențe și materiale exclusive din Beijing, dar și din provinciile Shandong și Gansu, zone esențiale pentru înțelegerea noii strategii economice și politice promovate de autoritățile chineze.

realitatea plus
ana maria pacuraru
