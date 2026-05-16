Ana Maria Păcuraru, singurul jurnalist român care transmite de la Beijing

Este pentru prima dată în ultimul deceniu când liderii celor două mari puteri rivale ajung la Beijing în aceeași lună, în cadrul unor vizite separate, într-un context internațional dominat de tensiuni geopolitice, război economic și repoziționări strategice la nivel global.

În acest decor cu miză uriașă pentru echilibrul mondial, România va avea un reprezentant jurnalistic prezent la Beijing: Ana Maria Păcuraru, jurnalist de politică externă la Realitatea Plus.

Începând cu 23 mai, Ana Maria Păcuraru va transmite direct din China, în cadrul programului dedicat jurnaliștilor organizat sub egida cooperării China-CEEC. Prezența sa vine imediat după una dintre cele mai importante succesiuni diplomatice ale deceniului, într-un moment în care Beijingul încearcă să își consolideze rolul de arbitru și actor central pe scena internațională.

Jurnalista va realiza corespondențe și materiale exclusive din Beijing, dar și din provinciile Shandong și Gansu, zone esențiale pentru înțelegerea noii strategii economice și politice promovate de autoritățile chineze.