Corneliu Ștefan: Investiții majore pentru dâmbovițeni

Este vorba despre Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Dâmbovița, a anunțat președintele PSD al Consiliului Județean.

"Investiția depășește 27.000.000 de euro și presupune proiectarea, execuția, furnizarea echipamentelor, testarea și punerea în funcțiune a lucrărilor aferente celor 12 sectoare incluse în contract.

Până în acest moment, au fost atribuite 18 din cele 19 contracte de lucrări, cu o valoare de peste 378.000.000 euro - adică 70,86% din valoarea totală a contractului de finanțare, care se ridică la 534.000.000 de euro cu TVA.

La sfârșitul lunii aprilie, stadiul fizic al lucrărilor era de aproximativ 50%, un indicator clar că unul dintre cele mai mari programe de investiții în infrastructura de apă și canalizare din regiune avansează într-un ritm susținut.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat pe perioada desfășurării lucrărilor și vă mulțumim pentru înțelegere. Aceste investiții sunt esențiale pentru dezvoltarea comunităților locale și pentru creșterea calității vieții în județul Dâmbovița", a mai precizat liderul Consiliului Județean.