Galați: S-au reluat cursele de agrement pe Dunăre în perioada mnivacanței de Paști
Data actualizării: 07:19 10 Apr 2026 | Data publicării: 07:17 10 Apr 2026

Galați: S-au reluat cursele de agrement pe Dunăre în perioada mnivacanței de Paști
Autor: Crişan Andreescu

croaziera Foto: Facebook Costel Fotea

Începând din această săptămână am reluat organizarea curselor de agrement pe Dunăre, cu nava de pasageri "Camelia", a anunțat Costel Fotea, președintele PSD al Consiliului Județean.

"Acesta este al treilea sezon în care cei care doresc să se bucure de o mini-croazieră pe Dunăre o pot face în condiții de confort și siguranță, la bordul navei deținute de Consiliul Județea" a precizat Costel Fotea.

Ne gândim în special la copii și la bucuria pe care o astfel de plimbare le-o poate aduce, mai ales acum, în perioada mini-vacanței de Paști.

  Pentru a menține aceste experiențe cât mai accesibile, am păstrat aceleași tarife ca în anii anteriori. De asemenea, rămân valabile gratuitățile și reducerile la bilete, adresate în special copiilor și personalului didactic însoțitor.

Programul curselor, în perioada următoare, va fi următorul:

Vineri, 10 aprilie

13.00 – 15.00 Cursa Palatul Navigației (ponton Schengen) – Pod peste Dunăre (dus-întors)
16.00 – 18.00 Cursa Palatul Navigației (ponton Schengen) – Pod peste Dunăre (dus-întors).

Sâmbătă, duminică și luni (11, 12 și 13 aprilie):

10.00 – 12.00 Cursa Palatul Navigației (ponton Schengen) – Pod peste Dunăre (dus-întors)
13.00 – 15.00 Cursa Palatul Navigației (ponton Schengen) – Pod peste Dunăre (dus-întors)
16.00 – 18.00 Cursa Palatul Navigației (ponton Schengen) – Pod peste Dunăre (dus-întors).

Săptămâna viitoare, cu excepția zilelor de marți și miercuri, vor mai fi câte două curse în zilele de joi și vineri (13.00 – 15.00 și 16.00 – 18.00), respectiv câte trei curse în zile de sâmbătă și duminică (10.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 și 16.00 – 18.00)

În caz de vizibilitate redusă (ploaie, ceață) sau vânt puternic, cursele nu se vor efectua.
Biletele se pot achiziționa online la adresa bilete.cjgalati.ro sau de la casa de bilete de pe pontonul Schengen (în fața Palatului Navigației, din locul de ancorare a navei), înainte de plecarea în fiecare cursă, în numerar sau plata cu card la POS.

Vă invităm să descoperiți Dunărea și să vă bucurați de o experiență de neuitat alături de cei dragi", este mesajul liderului PSD Galați.

