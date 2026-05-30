Cum a reacționat Marco Rubio când a fost întrebat de drona rusă care a lovit Galațiul / video

Marco Rubio, Secretarul de Stat al SUA, a fost întrebat despre incidentul în care o dronă rusească a lovit un bloc de locuințe din Galați, în urma căruia două persoane au fost rănite.

Jurnalistul Leonardo Feldman a relatat pe platforma X că i-a adresat oficialului american o întrebare legată de incidentul cu dronă care a avut loc pe teritoriul României. În videoclipul postat se poate observa cum Marco Rubio a întors spatele și a plecat, fără să comenteze subiectul.

„L-am întrebat pe Secretarul de Stat despre atacul cu drona rusească din România. Nu a răspuns”, a scris jurnalistul Leonardo Feldman pe X.

O dronă s-a prăbușit pe acoperișul unui bloc de locuințe

În cursul nopții de joi spre vineri, Federația Rusă a reluat atacurile cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, unul dintre aceste aparate de zbor fiind urmărit de radare până în zona de sud a municipiului Galați, unde s-a prăbușit pe acoperișul unui bloc de locuințe, impactul fiind urmat de un incendiu, potrivit Agerpres.

La fața locului au acționat echipe specializate din IGSU și alte structuri din MAI.

Aproximativ 70 de persoane au fost evacuate sau s-au autoevacuat din blocul din municipiul Galați, peste care a căzut vineri dimineață o dronă cu încărcătură explozivă.

Din cercetările efectuate de specialiștii SRI de la fața locului, toată încărcătura explozivă a dronei a explodat, precizează Departamentul pentru Situații de Urgență.

Potrivit lt. col. Cătălin Sion, reprezentant al ISU Galați, în total au fost patru victime - două persoane transportate la spital cu traumatisme ușoare și două, cu atacuri de panică, au primit îngrijiri la fața locului.

Președintele rus Vladimir Putin a ridicat semne de întrebare cu privire la originea dronei care s-a prăbușit pe blocul din Galați, sugerând că aceasta nu ar fi de proveniență rusă și că ar putea fi vorba despre o dronă ucraineană, potrivit Reuters.

Liderul de la Kremlin a declarat că a aflat recent despre incident, în ciuda unor declarații anterioare ale purtătorului de cuvânt Dmitri Peskov, care a lăsat să se înțeleagă că președintele a fost deja informat. În același context, Putin a solicitat ca resturile dronei să fie predate Federației Ruse, astfel încât Moscova să își poată desfășura propria anchetă.

