DCNews Stiri Raed Arafat, prima reacție după ce o dronă rusească a căzut pe un bloc din Galați
Data publicării: 29 Mai 2026

Raed Arafat, prima reacție după ce o dronă rusească a căzut pe un bloc din Galați
Autor: Ioan-Radu Gava

Raed Arafat / Agerpres
Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a evidențiat importanța mesajelor Ro-Alert, în contextul în care o dronă s-a prăbușit pe un bloc din Galați.

Raed Arafat a intervenit telefonic la postul de televiziune Digi24, vineri dimineață, la scurt timp după ce o dronă rusească a căzut pe acoperișul unui bloc din Galați. El a punctat faptul că mesajele RO-Alert trebuie luate în serios atunci când sunt emise.

„Noi am emis mesaj RO-Alert, era al doilea mesaj care l-am emis în noaptea respectivă, pentru că înainte a fost un mesaj emis pe județul Tulcea. După care s-a emis al doilea mesaj care a inclus Brăila și Galați, la câteva minute înainte de prăbușirea acestei drone asupra blocului respectiv”, a precizat Raed Arafat.

CITEȘTE ȘI                -              O dronă rusească a explodat în Galați VIDEO. Deputat USR: Am vorbit cu oameni din acel bloc, unii îmi sunt prieteni

Potrivit șefului DSU, echipe specializate din MApN și SRI vor face verificări la fața locului pentru a se asigura că totul se sigur la blocul cu pricina.

„Momentan locatarii rămân evacuați până la verificările care se vor face de către colegii de la Ministerul de Interne, de la SRI, inclusiv asupra structurii blocului, dacă va fi nevoie, înainte să se întoarcă înapoi la apartamentele lor”, a mai spus șeful DSU.

