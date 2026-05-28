AIAS a stabilit cauza accidentului aviatic de la Arad în care pilotul Vlad Zgărdău și Vlad Popescu și-au pierdut viața. Ce arată raportul final / FOTO
Data publicării: 28 Mai 2026

AIAS a stabilit cauza accidentului aviatic de la Arad în care pilotul Vlad Zgărdău și Vlad Popescu și-au pierdut viața. Ce arată raportul final / FOTO
Autor: Loredana Iriciuc

FOTO: Facebook Vlad Zgârdău
Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (AIAS) a publicat raportul final privind accidentul aviatic produs pe 9 august 2025 la Arad, tragedie în urma căreia și-au pierdut viața Vlad Popescu și pilotul Vlad Zgărdău, după prăbușirea unui avion ultraușor Zenair CH 601 XL Zodiac în zona fostei fabrici Astra Vagoane.

Documentul oficial arată că pierderea controlului aeronavei a fost generată în principal de desprinderea unei componente din zona carlingii, însă ancheta tehnică ia în calcul și alți factori operaționali și mecanici care ar fi putut contribui la eveniment.

Zborul care s-a încheiat brusc pe radar

Potrivit raportului, aeronava a decolat de pe aerodromul Șiria în jurul orei 11:15, pentru un zbor de agrement către Aeroportul Internațional Arad. La bord se aflau pilotul și un pasager.

În timpul zborului, comunicarea cu turnul de control a decurs normal până la dispariția aeronavei de pe radar, la ora 11:31, la o altitudine de aproximativ 365 de metri și o viteză estimată de circa 140 km/h.

Martori și fragmente care au confirmat desprinderea unei piese

AIAS notează că martori aflați în zonă au observat desprinderea unei componente din zona carlingii înainte de impact. Ulterior, anchetatorii au identificat piesa separată de restul epavei și au confirmat că aceasta s-a desprins în timpul zborului.

După pierderea contactului radar, aeronava a mai parcurs aproximativ 530–550 de metri înainte de prăbușirea în incinta fostei fabrici Astra Vagoane. Impactul a fost urmat de un incendiu puternic care a distrus aproape complet avionul. Autoritățile au confirmat că nu au existat victime la sol.

Starea aeronavei și a pilotului înainte de zbor

Conform raportului, pilotul deținea licență valabilă pentru aeronave ultraușoare și avea drept de a transporta pasageri. Acesta acumulase mii de ore de zbor și experiență relevantă pe acest tip de aparate.

Constatările tehnice din raport

Pilotul deținea licență de pilot aeronave ultraușoare motorizate în termen de valabilitate și avea și mențiunea „Zbor cu pasageri”.

În anul 2024, în vederea eliberării certificatului de înmatriculare și a anexei la certificatul de înmatriculare, un inspector autorizat a efectuat verificările în conformitate cu legislația în vigoare, concluzia la finalizarea acestor verificări fiind „Corespunzător”. Verificările s-au concentrat pe conformitatea structurală a celulei (instalarea kitului de modificare), fără a integra și fluxul de informații de siguranță emis ulterior de producător (Safety Alert 2021).

Aeronava nu era echipată cu sistem secundar de zăvorâre a cupolei.

Ultimele consemnări în livretul aeronava YR-5078 privind lucrările de întreținere sau reparații efectuate sunt din data de 10.02.2024.

Comunicarea dintre pilot și turnul de control al aeroportului Arad a fost clară și normală până la ora 08:32, când, la apelul controlorului de trafic din turn de a raporta poziția, pilotul nu a mai răspuns.

Nu a fost emis niciun mesaj de urgență, iar legătura radio bilaterală sol-aer a fost continuă pe toată durata zborului.

În zona adiacentă locului unde aeronava a lovit solul, pe o rază de aproximativ 200 m, au fost găsite și recuperate fragmente de plexiglas ale cupolei și obiecte căzute din interiorul cabinei.

Din cauza impactului violent și a incendiului, aeronava a fost distrusă în totalitate.

S-a stabilit că atât lanțul de comenzi, cât și motorul aeronavei au fost funcționale înainte de impact.

Nu au fost găsite dovezi fizice ale vreunei coliziuni a avionului cu un corp străin.

Pinul de fixare a cupolei pe fuzelaj din suportul dreapta s-a desprins de suport printr-o rupere bruscă.

Pinul de fixare a cupolei pe fuzelaj din suportul dreapta nu a fost găsit.

Cauza accidentului a constat în pierderea controlabilității aeronavei în urma cedării pinului (bolțului) de fixare a cupolei de pe partea dreapta și deschiderea asimetrică a acesteia, fapt ce a generat dezechilibrul aerodinamic al aeronavei.

Recomandări pentru siguranța zborurilor ULM

AIAS recomandă Aeroclubului României să transmită concluziile raportului către comunitatea de aeronave ultraușoare, pentru prevenirea unor incidente similare.

De asemenea, instituția cere informarea proprietarilor de aeronave Zenith Zodiac CH 601 XL despre riscurile posibile ale unor defecte de sudură la sistemul de zăvorâre al cupolei.

Totodată, raportul recomandă notificarea proprietarilor privind montarea unui mecanism secundar de siguranță pentru fixarea cupolei, măsură considerată importantă pentru reducerea riscului de deschidere accidentală în zbor.

arad
accident aviatic
AIAS
