Prima reacție a soției lui Vlad Zgârdău, pilotul mort în accidentul aviatic din Arad: Zborul era pasiunea vieții lui

Avionul de mici dimensiuni care s-a prăbuşit, sâmbătă, în curtea unei fabrici din Arad, accident soldat cu moartea a doi bărbaţi, efectua un zbor de agrement, cu un pilot profesionist din Bucureşti, Vlad Zgârdău, şi un băiat de 18 ani din Arad.

Avionul ultrauşor a decolat de pe Aerodromul Şiria şi urma să aterizeze pe pista Aeroportului Arad, însă nu se ştie din ce cauză s-a prăbuşit cu câţiva kilometri înainte de destinaţie. Acesta s-a prăbușit în jurul orei 11:30 în curtea fostei fabrici de vagoane de marfă de pe Calea Aurel Vlaicu, din zona Gării Arad. Cei doi bărbați au suferit răni incompatibile cu viața.



Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) a informat că la momentul sosirii echipelor de pompieri focul fusese stins deja de serviciul privat de intervenţie din cadrul societăţii comerciale.

„Cazul a rămas în atenţia autorităţilor abilitate, care vor efectua cercetări ulterioare“, a precizat ISU.

Soția lui Vlad Zgârdău, prima reacție

Cătălina Lepădatu Zgârdău, soția pilotului mort în accidentul aviatic de la Arad, îndurerată de deces, a transmis un mesaj emoționant în care a punctat pasiunea pe care acesta o avea pentru zboruri și experiența la manșa avioanelor.

„Zbura de la 14 ani, era pasiunea vieții lui. De 20 de ani făcea aviație comercială și era pilot și instructor Wizz Air. Cam atât e tot ce am de spus despre Vlad Zgârdău“, a declarat, pentru DC News, soția pilotului decedat la Arad. În fața acestui eveniment tragic, cuvintele sunt de prisos. Suferința spune mai mult prin tăcere.

În mediul online, numeroși internauți care i-au cunoscut pe Vlad Zgârdău și pe Vlad Popescu, tânărul care a decedat alături de pilot, și-au exprimat regretele față de moartea prematură a acestora. Printre ei, și Daniel Popescu, tatăl băiatului de 18 ani.

„Au plecat spre ceruri. Copilul meu își dorea o viață în aviație, iar Vlad Zgârdău dorea să-l îndrume, și astăzi au făcut ultimul zbor. Noi toți nu știm cum trăim fără tine, copilul meu bun, cuminte, și un copil extraordinar de bun, o parte din mine se stinge. De ce, Doamne, mi-ai luat copilul așa repede, când avea viitorul în față? Poza făcută cu 10 minute înainte de accident“, a scris tatăl tânărului.

O persoană apropiată de Vlad Zgârdău, Lucia Gheorghiță, a rememorat o surpriză pe care pilotul profesionist i-a făcut-o în urmă cu mai mulți ani și și-a exprimat regretele față de decesul acestuia.

„Nu pot sa cred, sunt încă în stare de șoc, nu cred că omul minunat și pilotul Vlad Zgârdău nu mai e. Acum câțiva ani mi-ai făcut cea mai mare surpriza când am urcat și am pilotat împreună pentru prima dată, nu credeam că o să fie și ultima! Bunul Dumnezeu sa te odihnească în pace, prieten drag sufletului meu, nu te voi uita niciodată! Zbor lin spre cer!“, a scris Lucia Gheorghiță.

„Zbor lin, Căpitane. Când am vorbit ultima dată, la începutul anului, am stabilit să ne vedem mai des, măcar la o cafea dacă nu și la zbor! Sunt fără cuvinte!!!“, a scris Vlad Codreanu, vicepreședintele Asociației Piloților și proprietarilor de aeronave din România.

