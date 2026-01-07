Cine sărbătorește Craciunul pe rit vechi în 2026. Care sunt tradițiile

Cine și de ce sărbătorește Crăciunul pe rit vechi, pe 7 ianuarie

Crăciunul pe rit vechi este sărbătorit în special de comunități ortodoxe din țări precum Rusia, Serbia, Muntenegru, Macedonia de Nord, Georgia și, parțial, Ucraina. În România, Crăciunul pe rit vechi este ținut mai ales de rușii lipoveni, sârbi și ucraineni, dar și de alte comunități din diaspora.

Ce este calendarul iulian

Calendarul iulian este un sistem de măsurare a timpului introdus în anul 46 î.Hr. de Iulius Cezar, pentru a pune ordine în vechiul calendar roman. Calendarul iulian nu este perfect din punct de vedere astronomic. El este mai lung cu aproximativ 11 minute pe an față de anul solar real.

Tradițiile Crăciunului pe rit vechi

În Ajunul Crăciunului pe rit vechi

Se ține post aspru, fără carne și lactate

Mesele sunt simple, uneori se mănâncă doar seara

Se merge la slujba de Ajun

În unele zone se aprinde un foc ritualic (ex. Badnjak la sârbi)

În noaptea de Crăciun pe rit vechi