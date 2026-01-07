Cine sărbătorește Craciunul pe rit vechi în 2026. Care sunt tradițiile

În 2026, Crăciunul pe rit vechi este sărbătorit pe 7 ianuarie, de credincioșii care urmează calendarul iulian, diferit de cel folosit în mod oficial în majoritatea țărilor europene.
Crăciunul pe rit vechi este sărbătorit în special de comunități ortodoxe din țări precum Rusia, Serbia, Muntenegru, Macedonia de Nord, Georgia și, parțial, Ucraina. În România, Crăciunul pe rit vechi este ținut mai ales de rușii lipoveni, sârbi și ucraineni, dar și de alte comunități din diaspora.
Calendarul iulian este un sistem de măsurare a timpului introdus în anul 46 î.Hr. de Iulius Cezar, pentru a pune ordine în vechiul calendar roman. Calendarul iulian nu este perfect din punct de vedere astronomic. El este mai lung cu aproximativ 11 minute pe an față de anul solar real.
În Ajunul Crăciunului pe rit vechi
În noaptea de Crăciun pe rit vechi
de Val Vâlcu