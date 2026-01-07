€ 5.0905
|
$ 4.3557
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0905
|
$ 4.3557
 
DCNews Stiri Cine sărbătorește Craciunul pe rit vechi în 2026. Care sunt tradițiile
Data publicării: 09:19 07 Ian 2026

Cine sărbătorește Craciunul pe rit vechi în 2026. Care sunt tradițiile
Autor: Dana Mihai

brad de craciun globuri lumini pexels foto Crăciun/pexels
 

În 2026, Crăciunul pe rit vechi este sărbătorit pe 7 ianuarie, de credincioșii care urmează calendarul iulian, diferit de cel folosit în mod oficial în majoritatea țărilor europene.

Cine și de ce sărbătorește Crăciunul pe rit vechi, pe 7 ianuarie

Crăciunul pe rit vechi este sărbătorit în special de comunități ortodoxe din țări precum Rusia, Serbia, Muntenegru, Macedonia de Nord, Georgia și, parțial, Ucraina. În România, Crăciunul pe rit vechi este ținut mai ales de rușii lipoveni, sârbi și ucraineni, dar și de alte comunități din diaspora.

Ce este calendarul iulian

Calendarul iulian este un sistem de măsurare a timpului introdus în anul 46 î.Hr. de Iulius Cezar, pentru a pune ordine în vechiul calendar roman. Calendarul iulian nu este perfect din punct de vedere astronomic. El este mai lung cu aproximativ 11 minute pe an față de anul solar real.

Citește și: Când trebuie luată, de fapt, Agheasma Mare. Patriarhul Daniel, sfaturi pentru credincioși

Tradițiile Crăciunului pe rit vechi

În Ajunul Crăciunului pe rit vechi

  • Se ține post aspru, fără carne și lactate
  • Mesele sunt simple, uneori se mănâncă doar seara
  • Se merge la slujba de Ajun
  • În unele zone se aprinde un foc ritualic (ex. Badnjak la sârbi)

În noaptea de Crăciun pe rit vechi

  • Are loc în noaptea de 6 spre 7 ianuarie
  • Este una dintre cele mai importante slujbe din an
  • Simbolizează Nașterea lui Iisus Hristos

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Crăciun pe rit vechi
traditii craciun rit vechi
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
Sf. Ioan Botezătorul, sărbătoare pe 7 ianuarie. Semnificație și tradiții. Cine a fost Sf. Ioan
Publicat acum 13 minute
Nicușor Dan a făcut o glumă privind suspendarea sa. Răspuns de 1000 puncte
Publicat acum 15 minute
Cine sărbătorește Craciunul pe rit vechi în 2026. Care sunt tradițiile
Publicat acum 45 minute
Trump a făcut anunțul! Venezuela va exporta petrol de 2 miliarde de dolari către SUA
Publicat acum 52 minute
Va intra Armata României în Ucraina? Răspunsul oficial la această întrebare
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 05 Ian 2026
”Monstruozitatea” dată pe sub ușă de Guvernul Bolojan. Bogdan Chirieac: Așa îți poți pierde casa!
Publicat pe 05 Ian 2026
Ghiseul.ro, anunț de ultimă oră pentru români: plățile care sunt sistate
Publicat pe 05 Ian 2026
Plicurile pe care nimeni din Armata Venezuelei nu a avut curajul să le deschidă, în fața SUA. Generalul Mîndrescu: Au paralizat
Publicat acum 23 ore si 30 minute
Pete Hegseth l-a umilit public pe Vladimir Putin. Ce a spus șeful Pentagonului / video
Publicat acum 23 ore si 37 minute
Mircea Badea, înjurat crâncen după ce a spus despre tragedia din Elveția
 
razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

ce spunea ion iliescu in mesajul de anul nou 1990 si ar putea fi preluat de nicusor sau bolojan Ce spunea Ion Iliescu în mesajul de Anul Nou, 1990, și ar putea fi preluat de Nicușor sau Bolojan

de Val Vâlcu

cum s a luptat roosevelt cu cei patru calareti ai apocalipsei model pentru ccr Cum s-a luptat Roosevelt cu ”cei patru călăreți ai Apocalipsei”. Model pentru CCR

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close