De ce Nvidia este cea mai valoroasă companie din lume, depășind în 2025 Apple

Producătorul american de cipuri Nvidia a avut o capitalizare bursieră de peste 4.500 de miliarde de dolari, fiind o dovadă a apetitului în creştere al investitorilor pentru acţiunile ce legătură cu inteligenţa artificială (AI), potrivit unui studiu publicat miercuri de firma de consultanţă EY, transmite DPA.

Capitalizarea bursieră a Apple, producătorul de iPhone-uri, s-a situat la aproximativ 4.000 de miliarde de dolari, potrivit datelor EY.

Valoarea Nvidia, de două ori mai mare decât valoarea combinată a tuturor celor 40 de companii în indicele principal DAX 40 al Bursei de la Frankfurt

Evaluarea Nvidia este aproape de două ori mai mare decât valoarea combinată a tuturor celor 40 de companii incluse în indicele principal DAX 40 al Bursei de la Frankfurt, Germania). Această valoare se situa la finalul anului 2025 la 2.500 de miliarde de dolari.

Giganţii tehnologici din Statele Unite domină clasamentul global. Pe locul trei se află Alphabet (firma mamă a Google), care are o capitalizare bursieră de aproximativ 3.800 de miliarde de dolari, înaintea Microsoft şi Amazon.

"Anul 2025, dominat de inteligenţa artificială pe pieţele bursiere mondiale"

"Anul 2025 a fost dominat de inteligenţa artificială pe pieţele bursiere mondiale. Euforia din jurul modelelor de afaceri şi noilor aplicaţii AI a dus în întreaga lume la creşteri semnificative ale cotaţiilor acţiunilor. Dar beneficiarii sunt în principal în SUA şi Asia", a declarat Henrik Ahlers, preşedintele Consiliului de Administraţie al EY.

Firmele din SUA domină pieţele bursiere mondiale

Firmele din Statele Unite continuă să domine pieţele bursiere mondiale. 60 din cele 100 cele mai valoroase companii din lume au ediul în SUA. Opt companii americane sunt în top 10. Celelalte două firme ce nu sunt din SUA sunt compania petrolieră Saudi Aramco (locul 8) şi TSMC, producătorul de cipuri din Taiwan (locul 10).

În luna noiembrie 2025, directorul general Jensen Huang al Nvidia a estimat o cerere uriașă pentru cipurile companiei ce alimentează un boom global al inteligenţei artificiale. El a minimalizat temerile despre o posibilă bulă AI.

Rezultatele Nvidia sunt văzute ca un indicator important pentru industria AI

Afirmațiile au fost susţinute de previziunile despre veniturile trimestriale ale celei mai valoroase companii din lume, mult peste estimările analiştilor de pe Wall Street.

Rezultatele companiei sunt percepute ca un indicator important pentru industria AI, mai ales după lansarea ChatGPT, în anul 2022.

Nvidia a raportat venituri record

În trimestrul trei din anul fiscal care s-a încheiat în 26 octombrie 2025, Nvidia a raportat venituri record, de 57 miliarde de dolari, o creştere de 22% faţă de precedentele trei luni, şi de 62% faţă de perioada similară din 2024.

Totodată, profitul net trimestrial s-a situat la 31,9 miliarde de dolari, o creştere de 21% faţă de precedentele trei luni, şi de 65% faţă de perioada similară din 2024. Atât veniturile cât şi profitul depăşesc previziunile analiştilor.

Mai mult, Nvidia se aşteaptă în trimestrul patru la venituri de 65 miliarde de dolari, plus sau minus 2%, peste estimările analiştilor, scrie Agerpres.

Vezi și - Fostul șef Apple, avertisment pentru gigantul tech: Are primul competitor real după decenii de dominație