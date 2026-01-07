€ 5.0905
|
$ 4.3557
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0905
|
$ 4.3557
 
DCNews Stiri De ce Nvidia este cea mai valoroasă companie din lume, depășind în 2025 Apple
Data publicării: 17:59 07 Ian 2026

De ce Nvidia este cea mai valoroasă companie din lume, depășind în 2025 Apple
Autor: Andrei Itu

joc video joc video / Sursa foto: pixabay.com
 

Nvidia a depăşit anul trecut Apple, devenind cea mai valoroasă companie din lume. Există mai multe motive interesante pentru care producătorul american de cipuri a depășit producătorul de iPhone-uri.

Producătorul american de cipuri Nvidia a avut o capitalizare bursieră de peste 4.500 de miliarde de dolari, fiind o dovadă a apetitului în creştere al investitorilor pentru acţiunile ce legătură cu inteligenţa artificială (AI), potrivit unui studiu publicat miercuri de firma de consultanţă EY, transmite DPA.

Capitalizarea bursieră a Apple, producătorul de iPhone-uri, s-a situat la aproximativ 4.000 de miliarde de dolari, potrivit datelor EY.

Valoarea Nvidia, de două ori mai mare decât valoarea combinată a tuturor celor 40 de companii în indicele principal DAX 40 al Bursei de la Frankfurt

Evaluarea Nvidia este aproape de două ori mai mare decât valoarea combinată a tuturor celor 40 de companii incluse în indicele principal DAX 40 al Bursei de la Frankfurt, Germania). Această valoare se situa la finalul anului 2025 la 2.500 de miliarde de dolari.

Giganţii tehnologici din Statele Unite domină clasamentul global. Pe locul trei se află Alphabet (firma mamă a Google), care are o capitalizare bursieră de aproximativ 3.800 de miliarde de dolari, înaintea Microsoft şi Amazon.

"Anul 2025, dominat de inteligenţa artificială pe pieţele bursiere mondiale"

"Anul 2025 a fost dominat de inteligenţa artificială pe pieţele bursiere mondiale. Euforia din jurul modelelor de afaceri şi noilor aplicaţii AI a dus în întreaga lume la creşteri semnificative ale cotaţiilor acţiunilor. Dar beneficiarii sunt în principal în SUA şi Asia", a declarat Henrik Ahlers, preşedintele Consiliului de Administraţie al EY.

Firmele din SUA domină pieţele bursiere mondiale

Firmele din Statele Unite continuă să domine pieţele bursiere mondiale. 60 din cele 100 cele mai valoroase companii din lume au ediul în SUA. Opt companii americane sunt în top 10. Celelalte două firme ce nu sunt din SUA sunt compania petrolieră Saudi Aramco (locul 8) şi TSMC, producătorul de cipuri din Taiwan (locul 10).

În luna noiembrie 2025, directorul general Jensen Huang al Nvidia a estimat o cerere uriașă pentru cipurile companiei ce alimentează un boom global al inteligenţei artificiale. El a minimalizat temerile despre o posibilă bulă AI.

Rezultatele Nvidia sunt văzute ca un indicator important pentru industria AI

Afirmațiile au fost susţinute de previziunile despre veniturile trimestriale ale celei mai valoroase companii din lume, mult peste estimările analiştilor de pe Wall Street.

Rezultatele companiei sunt percepute ca un indicator important pentru industria AI, mai ales după lansarea ChatGPT, în anul 2022.

Nvidia a raportat venituri record

În trimestrul trei din anul fiscal care s-a încheiat în 26 octombrie 2025, Nvidia a raportat venituri record, de 57 miliarde de dolari, o creştere de 22% faţă de precedentele trei luni, şi de 62% faţă de perioada similară din 2024.

Totodată, profitul net trimestrial s-a situat la 31,9 miliarde de dolari, o creştere de 21% faţă de precedentele trei luni, şi de 65% faţă de perioada similară din 2024. Atât veniturile cât şi profitul depăşesc previziunile analiştilor.

Mai mult, Nvidia se aşteaptă în trimestrul patru la venituri de 65 miliarde de dolari, plus sau minus 2%, peste estimările analiştilor, scrie Agerpres.

Vezi și - Fostul șef Apple, avertisment pentru gigantul tech: Are primul competitor real după decenii de dominație

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

nvidia
apple
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Moartea tânărului de 25 de ani, din Buzău, motiv de ping pong între partide. Rogobete îi răspunde lui Muraru: Probabil nu știe nici unde se află femurul
Publicat acum 5 minute
Washington cere Venezuelei să expulzeze consilierii din China, Cuba, Iran și Rusia
Publicat acum 9 minute
Mercur retrograd 2026. De trei ori, doar în semne de apă! La ce să ne așteptăm? - VIDEO
Publicat acum 19 minute
Tragedie fără margini în familia preotului din Vatra Dornei, după ce soția sa a făcut accident cu cei cinci copii în mașină
Publicat acum 32 minute
Eclipsele din 2026, ecou puternic pentru patru zodii
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 05 Ian 2026
”Monstruozitatea” dată pe sub ușă de Guvernul Bolojan. Bogdan Chirieac: Așa îți poți pierde casa!
Publicat pe 05 Ian 2026
Plicurile pe care nimeni din Armata Venezuelei nu a avut curajul să le deschidă, în fața SUA. Generalul Mîndrescu: Au paralizat
Publicat pe 05 Ian 2026
Ghiseul.ro, anunț de ultimă oră pentru români: plățile care sunt sistate
Publicat pe 06 Ian 2026
Pete Hegseth l-a umilit public pe Vladimir Putin. Ce a spus șeful Pentagonului / video
Publicat acum 6 ore si 3 minute
Ce e embolia grăsoasă, cauza morții lui Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, decedat la 25 de ani după o fractură
 
razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

ce spunea ion iliescu in mesajul de anul nou 1990 si ar putea fi preluat de nicusor sau bolojan Ce spunea Ion Iliescu în mesajul de Anul Nou, 1990, și ar putea fi preluat de Nicușor sau Bolojan

de Val Vâlcu

cum s a luptat roosevelt cu cei patru calareti ai apocalipsei model pentru ccr Cum s-a luptat Roosevelt cu ”cei patru călăreți ai Apocalipsei”. Model pentru CCR

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close