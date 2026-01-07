Trump a făcut anunțul! Venezuela va exporta petrol de 2 miliarde de dolari către SUA

Caracas și Washington au ajuns la un acord pentru exportul către Statele Unite a petrolului venezuelean în valoare de până la 2 miliarde de dolari, a declarat marți președintele american Donald Trump. Negocierea-cheie ar urma să redirecționeze livrările dinspre China și să ajute Venezuela să evite reduceri și mai profunde ale producției de petrol.

Acordul reprezintă un semnal puternic că guvernul venezuelean răspunde cererii lui Trump de a deschide sectorul petrolier pentru companiile americane, sub amenințarea unei intervenții militare suplimentare. Trump a declarat că își dorește ca președintele interimar Delcy Rodríguez să ofere Statelor Unite și companiilor private „acces total” la industria petrolieră a Venezuelei. Venezuela are milioane de barili de petrol încărcați pe petroliere și în rezervoare de stocare, pe care nu a reușit să îi exporte din cauza blocadei impuse de Trump la mijlocul lunii decembrie.

Blocada petrolului și capturarea lui Nicolas Maduro

Blocada a făcut parte din presiunile crescânde exercitate de SUA asupra guvernului președintelui venezuelean Nicolás Maduro, care au culminat în acest weekend cu capturarea sa de către forțele americane. Oficialii de rang înalt din Venezuela au calificat capturarea lui Maduro drept o răpire și au acuzat Statele Unite că încearcă să fure vastele rezerve de petrol ale țării.

Citește și: Maduro, trădat de armată la fel ca Ceaușescu? Semnele de întrebare care se ridică după arestarea liderului din Venezuela

Venezuela va „preda” între 30 și 50 de milioane de barili de „petrol sancționat” către Statele Unite, a declarat Trump într-o postare pe rețelele de socializare.

„Acest petrol va fi vândut la prețul pieței, iar banii vor fi controlați de mine, în calitate de președinte al Statelor Unite ale Americii, pentru a mă asigura că sunt folosiți în beneficiul poporului venezuelean și al Statelor Unite!”, a adăugat el.

Trump a precizat că secretarul american al Energiei, Chris Wright, va fi responsabil de punerea în aplicare a acordului, menționând că petrolul va fi preluat de pe nave și transportat direct către porturi din SUA.

Livrările ar putea fi redirecționate din China

Livrarea petrolului blocat către Statele Unite ar putea necesita, inițial, redirecționarea unor transporturi destinate Chinei, au declarat anterior pentru Reuters două surse. Țara asiatică a fost principalul cumpărător al petrolului venezuelean în ultimul deceniu, mai ales după ce SUA au impus sancțiuni companiilor implicate în comerțul cu petrol venezuelean în 2020.

„Trump vrea ca acest lucru să se întâmple rapid, pentru a putea spune că este o mare victorie”, a declarat o sursă din industria petrolieră. Prețurile petrolului brut din SUA au scăzut cu peste 1,5% după anunțul lui Trump, acordul urmând să crească volumul de petrol venezuelean exportat către Statele Unite.

În prezent, acest flux de petrol este controlat integral de Chevron, principalul partener de tip joint-venture al companiei de stat PDVSA, în baza unei autorizații americane.

Chevron, care a exportat între 100.000 și 150.000 de barili pe zi de petrol venezuelean către SUA, este singura companie care a continuat să încarce și să transporte petrol din Venezuela fără întreruperi în ultimele săptămâni, în ciuda blocadei, potrivit Reuters.