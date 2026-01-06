€ 5.0905
Maduro, trădat de armată la fel ca Ceaușescu? Semnele de întrebare care se ridică după arestarea liderului din Venezuela
Data actualizării: 12:50 06 Ian 2026 | Data publicării: 12:50 06 Ian 2026

EXCLUSIV Maduro, trădat de armată la fel ca Ceaușescu? Semnele de întrebare care se ridică după arestarea liderului din Venezuela
Autor: Ioan-Radu Gava

nicolas_maduro_carvativir_agerpres_16509700 Sursa Foto: Agerpres
 

Generalul Mircea Mîndrescu și jurnalistul Val Vâlcu au făcut o paralelă între situația din Venezuela, de unde președintele Nicolas Maduro a fost extras de americani, și situația din 1989 din România.

Din anumite puncte de vedere, situația din Venezuela poate fi comparată cu cea din România anului 1989, atunci când Armata Română, sub conducerea generalului Victor Atanasie Stănculescu, l-a trădat pe Nicolae Ceaușescu și a deschis porțile către tranziția la democrație. 

În cazul Venezuelei, lucrurile sunt încă în mișcare și nu există suficiente elemente care să poată conduce la o concluzie clară în acest moment, însă în același timp se ridică și numeroase semne de întrebare având în vedere reacția aproape inexistentă a forțelor de apărare venezuelene la capturarea lui Maduro de către SUA.

„În funcție de reacția armatei, ne dăm seama de situația politică și anume cât va rezista regimul? Am văzut în România că, atunci când armata l-a părăsit pe Nicolae Ceaușescu, s-a prăbușit totul ca un castel de cărți de joc. În cazul Venezuelei ar putea fi vorba de o predare-primire?“, a întrebat Val Vâlcu.

Președintele Donald Trump. Sursa foto: Agerpres

Foto: Agerpres

„Pe de o parte a fost această operațiune militară extraordinară, aproape miraculoasă, avem autori care vorbesc de o cooperare din interiorul regimului Maduro, cineva foarte aproape de Maduro, care știa foarte clar unde se află și ce face acesta, iar pe de altă parte avem pe președintele american care spune că „noi conducem și noi vom conduce, iar doamna vicepreședinte va face ceea ce spunem noi“.

Înregistrăm deja o schimbare de ton în ceea ce privește poziția politică a actualului președinte interimar (n.r. Delcy Rodríguez), care a respins la început conducerea SUA, iar apoi a spus că va coopera cu partea americană. Avem percepția că vedem ceva, dar dincolo de această percepție există elemente pe care nu le vedem, de care nu avem habar, dar care există“, a spus Mircea Mîndrescu.

„Armata a recunoscut-o pe doamna vicepreședinte ca fiind președinte interimar și asigură că va executa ordinele sale și, de asemenea, îndeamnă societate la continuarea activității cotidiene firești“, a mai adăugat generalul.

Mircea Mîndrescu: Semne de întrebare după mișcările bizare ale Armatei Venezuelei

„E posibil ca acest discurs pro-Maduro să fie pentru piața internă, pentru susținătorii fostului președinte, care nu erau puțini - a falsificat el alegerile, dar nu erau 20%. Trump a și sesizat, a spus că Maria Machado nu e chiar atât de populară“, a zis Val Vâlcu.

„Trump nu a fost de acord cu doamna Machado. Toate aceste elemente sunt extrem de importante atunci când le adunăm și ne uităm la ele foarte atent. Zilele următoare vor fi fundamentale, vom vedea ce se întâmplă și cu Armata. Totuși, președintele a fost răpit. Vine armata și le spune oamenilor să-și continue activitatea că nu e nicio problemă?“, a completat Mircea Mîndrescu, adăugând că „sunt anumite elemente care nasc, evident, semne de întrebare“.

„La aceste semne de întrebare ne uităm și încercăm să găsim informațiile care să ne conducă la niște răspunsuri. Nu avem toate informațiile în acest moment și trebuie să avem răbdare ca ele să vină“, a punctat generalul. 

mircea mindrescu
nicolas maduro
venezuela
statele unite ale americii
romania
