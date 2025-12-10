Maria Machado nu va primi personal Nobelul pentru Pace. Nimeni nu știe unde se află opozanta venezueleană

Lidera opoziţiei venezuelene Maria Corina Machado, laureată a Premiului Nobel pentru Pace din acest an, nu va primi personal premiul la ceremonia de decernare care are loc miercuri de la Oslo, a declarat miercuri directorul Institutului Nobel din Norvegia. Locul în care se află Machado în prezent nu este cunoscut, transmit Reuters, AFP și Agerpres.

Machado, în vârstă de 58 de ani, urma să primească premiul în cadrul unei ceremonii la sediul municipalităţii din Oslo, în prezenţa regelui Harald, a reginei Sonja şi a mai multor lideri latino-americani, inclusiv preşedintele argentinian Javier Milei şi preşedintele ecuadorian Daniel Noboa. Ceremonia începe la ora 13:00 (12:00 GMT).

Machado face obiectul unei interdicţii de călătorie de un deceniu impusă de autorităţile din ţara sa natală şi a petrecut mai mult de un an ascunsă.

"Din păcate, ea nu se află în Norvegia şi nu va urca pe scena Primăriei Oslo la ora 13:00, când începe ceremonia", a declarat Kristian Berg Harpviken, directorul institutului şi secretarul permanent al organismului de acordare a premiilor, pentru postul de televiziune NRK.

Întrebat unde se află, Harpviken a spus: "Nu ştiu".

Ceremonia va avea loc totuşi: când un laureat nu poate participa, un membru apropiat al familiei sale vine de obicei pentru a primi premiul şi a ţine discursul în locul laureatului. În acest caz, va fi fiica opozantei venezuelene, Ana Corina Sosa Machado, a menţionat Harpviken.