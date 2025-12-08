Înșelăciune cu Kendama: Nu accept ca niște nemernici să-și bată joc de așteptările unor copii inocenți

Kendama este, din nou, o jucărie la modă. De neînțeles pentru unii, kendama nu este o jucărie oarecare. În primul rând, provoacă fiecare copil, îl determină să reușească și să persevereze spre reușită. Iar efortul fiecărui copil nu este doar pentru a reuși o mișcare bună de TikTok, asta pentru că o astfel de jucărie, Kendama, este o jucărie educativă ce dezvoltă coordonarea ochi-mână, motricitatea fină, răbdarea și perseverența. Cu alte cuvinte, este o investiție pentru părinte și o jucărie bine aleasă pentru copil. Dar când vânzătorul îți dă țeapă, nu mai este atât de plăcut. Pentru că o astfel de kendama o găsiți și la prețuri de 50 de lei, cele care se vând în orice magazin, dar și la sute de lei. De exemplu, un bărbat din Constanța, avocat de profesie - după cum își spune - a cumpărat o Kendama la un preț de 200 de lei, aparent de pe un site dedicat, dar spune că a primit o chinezărie. Alții i s-ar fi plâns de aceeași schemă, ba chiar cei care au plătit în avans, cu cardul, se pare n-au mai primit nimic. Pe piața românească, prețul unei Kendame ajunge până la 350 de lei.

”Toate persoanele care au comandat de pe acest site și se simt prejudiciate, mă pot contacta pentru a formula plângere penală pentru înșelăciune! Mă ofer să mă ocup gratuit de tot ce înseamnă redactare și depunere plângere penală și constituiri de părți civile pentru toți cei prejudiciați! Sunt de profesie avocat și profesez în drept penal. Am comandat un produs krom de 200 lei și am primit prin curier o porcărie ieftină. Fac chestia asta din ambiție personală. Mulți oameni au comandat pentru copiii lor și nu accept ca niște nemernici să-și bată joc de așteptările unor copii inocenți care abia așteaptă o jucărie în prag de sărbători” a scris un român pe un grup dedicat pentru Kendama.

”Cei care au plătit cu cardul nu au primit nimic”

După acest mesaj, el a revenit cu un altul: ”În 30 minute, m-au contactat o grămadă de persoane păgubite. Cele care au achitat cu cardul nu au primit nimic, iar cei care au comandat cu plata ramburs au primit niște chinezării ieftine contrafăcute! Diseară voi posta la comentarii modelul pentru plângere penală. Asta ține de serviciul investigații criminale”.

Și alții au scris în comentarii că au comandat de pe respectivul site sau de pe un site partener, denunțând aceeași situație. Alte persoane au menționat că au comandat, au plătit, dar n-au primit nimic.