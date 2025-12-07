Tragedie în Grecia: 18 oameni au murit după răsturnarea unei ambarcațiuni la sud de Creta

Cel puțin 18 migranți, toți bărbați, au fost descoperiți fără viață sâmbătă, după ce barca în care călătoreau s-a răsturnat în sudul insulei Creta, a transmis pentru AFP purtătoarea de cuvânt a gărzii de coastă elene, precizează Agerpres.

Potrivit acesteia, „doi supravieţuitori aflaţi în stare critică au fost spitalizaţi”, iar anchetatorii urmează să stabilească prin autopsie cauza exactă a morții celor 18 oameni, întrucât împrejurările naufragiului rămân neclare.

Televiziunea publică ERT a relatat că trupurile victimelor au fost găsite în interiorul ambarcațiunii, care era inundată și parțial dezumflată. Specialiștii analizează inclusiv posibilitatea ca migranții să fi murit din cauza hipotermiei sau a deshidratării.

Barca pneumatică a fost identificată la aproximativ 26 de mile sud-vest de Creta, după ce o navă de marfă sub pavilion turcesc a alertat autoritățile elene în cursul după-amiezii, potrivit agenției elene ANA. La operațiune au participat mai multe nave ale pazei de coastă, o unitate Frontex, precum și un elicopter Super Puma și un avion al agenției europene.

Mărturiile celor doi supraviețuitori

Cei doi bărbați care au reușit să supraviețuiască au declarat că ambarcațiunea devenise instabilă din cauza vremii nefavorabile și că pasagerii nu dispuneau de „nicio modalitate de a găsi adăpost, hrană sau apă”, conform surselor citate.

Primarul din Ierapetra, Manolis Frangoulis, a precizat pentru publicația locală Nea Kriti că toate victimele erau tineri și a descris barca drept „dezumflată pe ambele părţi, forţând pasagerii să se înghesuie într-un spaţiu mic”.

Traseul Libia–Creta a devenit în ultimul an un punct de intrare spre Uniunea Europeană, însă traversarea Mării Mediterane rămâne extrem de riscantă. De la începutul anului, peste 16.770 de solicitanți de azil au ajuns în Creta, un număr mai mare decât pe orice altă insulă din Marea Egee, potrivit UNHCR.

Ministrul elen pentru migraţie, declarație trașantă: Grecia nu este un hotel

Guvernul de la Atena a suspendat în iulie procesarea cererilor de azil pentru trei luni, măsură pe care premierul Kyriakos Mitsotakis a descris-o drept „absolut necesară” în contextul creșterii fluxului de migranți.

Ministrul pentru migrație, Thanos Plevris, a avut o poziție fermă, afirmând în repetate rânduri că Grecia „nu este un hotel” pentru solicitanții de azil și că „nu sunt bineveniţi aici”.

Tragedia de acum amintește de naufragiul din iunie 2023, când un trauler plecat din Libia s-a scufundat în largul Peloponezului cu peste 750 de oameni la bord; doar 104 au supraviețuit.