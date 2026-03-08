€ 5.0941
Data actualizării: 12:30 08 Mar 2026 | Data publicării: 12:05 08 Mar 2026

A fost desemnat noul lider suprem al Iranului, succesorul ayatollahului Ali Khamenei. Update: Anunțul Israelului
Autor: Ioan-Radu Gava

steag iranian cu chipul lui ali khamenei Planul uciderii lui Ali Khamenei trebuia inițial să fie pus în aplicare după aproximativ şase luni. Foto: Agerpres

Adunarea Experţilor din Iran l-a desemnat pe noul lider suprem al țării, însă numele său nu a fost anunţat.

Update:

Anumite rapoarte citate pe X susțin că clericul iranian Ahmad Alamolhoda a fost ales noul lider suprem al țării.

Update:

Potrivit presei de stat iraniane, s-a ajuns la un consens majoritar privind numirea unui nou lider suprem. Un consiliu de conducere format din trei persoane a fost format pentru a guverna țara temporar, imediat după moartea liderului suprem.

Acesta îi includea pe:

  • Masoud Pezeshkian, președintele reformist al Iranului
  • Gholamhossein Mohseni Ejei, șef intransigent al sistemului judiciar
  • Alireza Arafi, avocat și șef al Basij, o forță paramilitară voluntară

Liderul suprem este ales de „adunarea experților”, un corp de 88 de savanți islamici, toți selectați pentru loialitatea lor față de regim.

Unul dintre membri, ayatollahul Mohammadmehdi Mirbaqeri, a declarat că s-a ajuns mai mult sau mai puțin la un consens majoritar, a relatat presa de stat iraniană în această dimineață.

Însă el a spus că „unele obstacole” trebuie rezolvate în ceea ce privește procesul, conform raportului.

Mass-media iraniană a declarat că organismul însărcinat cu numirea liderului suprem al Iranului a avut un mic dezacord cu privire la faptul dacă decizia lor finală trebuie luată în urma unei întâlniri față în față sau dacă pot ocoli formalitatea.

Ayatollahul Mohsen Heidari Alekasir a declarat într-o înregistrare video că o întâlnire față în față nu este posibilă și că aceasta ar aduce beneficii doar dușmanilor Iranului și „ar dăuna revoluției”.

Update:

Armata israeliană avertizează că va „continua să urmărească fiecare succesor” al liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, care a fost ucis în atacurile americano-israeliene în prima zi a războiului, sâmbăta trecută.

Într-o postare X în limba persană, IDF a declarat că va urmări fiecare persoană care participă la alegerea succesorului lui Khamenei.

„Îi avertizăm pe toți cei care intenționează să participe la întâlnirea de selecție a succesorului că nu vom ezita să vă țintim nici pe voi”, a declarat IDF.

Știrea inițială:

Adunarea Experţilor l-a desemnat pe noul lider suprem al Iranului, care îi va succeda ayatollahului Ali Khamenei, ucis pe 28 februarie în atacuri aeriene israeliano-americane, au anunţat membri ai acestui organism clerical iranian, fără a numi candidatul ales, relatează AFP și Agerpres.

"Cel mai potrivit candidat, aprobat de majoritatea Adunării Experţilor, a fost desemnat", a declarat Mohsen Heydari, reprezentantul provinciei Khuzestan în Adunarea Experţilor, conform agenţiei de ştiri ISNA.

Un alt membru al organismului responsabil pentru această numire, Mohammad Mehdi Mirbagheri, a confirmat într-un video difuzat de agenţia de ştiri Fars că "s-a ajuns la o opinie fermă, care reflectă poziţia majorităţii".

Reamintim că Mojtaba Khamenei, fiul ayatollahului Ali Khamenei, ucis sâmbăta trecută, a fost rănit în timpul unuia dintre atacuri, ieri, potrivit unor surse ale publicațiilor Al Hadath și Times of Israel.

