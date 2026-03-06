Top sfaturi și obiceiuri mai puțin luate în seamă pentru menținerea sănătății aparatului urinar

Urinarea este o funcție esențială a organismului uman. De multe ori, are loc fără prea multă atenție. Vârsta, sexul, medicamentele și alți factori pot influența acest proces fiziologic, deoarece pot exista multe variații, însă pacienții nu ar trebui să ignore ceea ce pare neobișnuit pentru propriul lor corp, afirmă Vannita Simma-Chiang, medic urolog certificat și profesor asociat la Icahn School of Medicine at Mount Sinai din New York City.

Problemele pot să apară în diferite etape ale funcționării vezicii urinare, respectiv stocarea urinei, eliminarea acesteia, dar și cantitatea care rămâne ulterior, a explicat Aqsa Khan, medic urolog certificat la Mayo Clinic din Phoenix, Arizona.

„Le spun adesea pacienților că atunci când instalațiile din casele noastre funcționează bine, nici nu ne gândim la ele. Dar când ceva nu merge cum trebuie, poate deveni o problemă serioasă”, a spus Aqsa Khan.

Obiceiuri recomandate pentru a-ți menține sănătatea aparatului urinar

1. Verifică culoarea urinei

Hidratarea este crucială pentru sănătatea generală, inclusiv pentru digestie, metabolism și funcțiile cognitive. În momentul în care ești deshidratat, urina devine mai concentrată, fapt care poate irita vezica urinară și poate mări riscul de infecții ale tractului urinar.

Probabil știi să bei între opt și zece pahare de apă pe zi, însă cantitatea necesară este des dezbătută. Conform medicului urolog Vannita Simma-Chiang, culoarea urinei reprezintă un indicator mai bun al nivelului de hidratare. „Îți poate spune multe despre starea ta de sănătate”, a afirmat medicul.

Ideal este ca urina să fie de o culoare galben deschis. Galbenul închis indică deshidratare, iar urina foarte clară poate arăta că bei prea multă apă. Dacă vezi urme vizibile de sânge în urină, trebuie să discuți cu medicul tău.

2. Nu amâna prea mult mersul la toaletă

Regula generală este să mergi la toaletă pentru a urina cel puțin o dată la trei-patru ore. Dacă ignori nevoia de a merge la toaletă, creierul poate începe în timp să ignore semnalele ce îți spun că trebuie să urinezi. Pe termen mai îndelungat, ignorarea acestor semnale poate face ca vezica urinară să crească și să funcționeze mai puțin eficient.

Unii oameni sunt mai predispuși la această problemă din cauza responsabilităților profesionale mai solicitante. Medici, asistente, polițiști, pompieri sau profesori sunt adesea în acest caz, afirmă urologul Vannita Simma-Chiang.

Reținerea frecventă a urinei mărește riscul de infecții urinare, pentru că urinarea ajută la eliminarea bacteriilor. În momentul în care este ținută prea mult urina în vezică, bacteriile se pot înmulți mai facil.

Orice durere asociată urinării, în situația în care reții urina, în timpul urinării sau după urinare nu trebuie ignorată, semnalează Rosanne Leipzig, profesor emerit de geriatrie și medicină paliativă la Icahn School of Medicine at Mount Sinai. Testele simple pot indica dacă există o problemă, precum o infecție.

3. Nu împinge prea tare și nu sta suspendat deasupra toaletei

„Una dintre cele mai frecvente probleme pe care le observ la pacienți este că împing pentru a elimina până la ultima picătură de urină”, afirmă urologul Vannita Simma-Chiang.

Aplicarea unei presiuni prea mari pe planșeul pelvin poate slăbi, în timp, acești mușchi, explică medicul. A merge la toaletă „doar ca măsură de precauție” nu reprezintă neapărat o problemă dacă se întâmplă ocazional, dar dacă devine un obicei des, mai ales când nu se elimină nimic, poate face ca mușchii să se tensioneze.

Totodată, multe persoane stau suspendate deasupra colacului toaletei, astfel încât să se evite contactul, dar această poziție pune o presiune prea mare pe planșeul pelvin.

Cel mai bine este să fii relaxat și să urinezi cât poți, fără să forțezi. Dacă rămâne puțină urină în vezică, nu trebuie să te îngrijorezi. „Nu trebuie să fii obsedat să elimini absolut tot”, a zis Simma-Chiang.

4. Monitorizează dacă mergi frecvent la toaletă

Unele afecțiuni, respectiv pietrele la vezică sau diabetul, însă și anumite alimente și băuturi, pot cauza urinări mai frecvente. Dacă te duci la toaletă mai des de opt ori pe zi și ești îngrijorat de acesrt fapt, este recomandat să vorbești cu un medic.

Totuși, dacă ești sănătos și nu ai alte simptome, urinarea deasă nu este neapărat o problemă. Poate să devină îngrijorătoare în momentul în care îți afectează viața de zi cu zi ori îți provoacă anxietate. În astfel de situații, medicii pot recomanda un antrenament al vezicii urinare, o metodă prin care poți învăța să crești intervalul dintre urinări și să controlezi mai bine impulsul de a te duce la toaletă.

5. Sănătatea intestinalor este esențială

„Mulți oameni nu realizează că sănătatea intestinelor și cea a vezicii urinare sunt strâns legate”, afirmă urologul Vannita Simma-Chiang.

De exemplu, oamenii care au des constipație sunt mai predispuse la sindromul vezicii hiperactive, a spus medicul Aqsa Khan. Aceste persoane pot avea probleme în golirea vezicii urinare, pot suferi de incontinență pri de infecții urinare recurente.

Hidratarea corespunzătoare este baza sănătății vezicii urinare și a intestinelor. Cantitatea optimă de apă diferă de la un om la altu, dar o regulă simplă este să bei apă atunci când îți este sete, nu neapărat să urmărești un număr exact de pahare pe zi.

6. Consumă alimente bogate în fibre și evită produse care pot irita vezica urinară

Pentru că sănătatea intestinelor și a vezicii urinare sunt în legătura una cu alta, se recomandă consumul de alimente ce susțin digestia, în special fructe și legume bogate în fibre, susține Vannita Simma-Chiang.

Alimentele bogate în fibre scad și riscul de diabet, fapt important pentru că diabetul poate duce apoi la probleme ale vezicii urinare, precum incontinența, explică Aqsa Khan.

Dacă ai dificultăți urinare, Simma-Chiang recomandă limitarea iritanților vezicii, respectiv cafeaua, sucurile carbogazoase și vinul. Alte alimente care pot irita vezica sunt ciocolata, citricele, îndulcitorii artificiali, ceapa crudă, mâncărurile picante, dar și produsele procesate cu arome artificiale, subliniază Rosanne Leipzig.

Unele studii arată că bărbații ce consumă mai multă carne roșie sunt mai predispuși la hipertrofia prostatei. Este o afecțiune asociată cu diverse probleme ale vezicii, respectiv golire incompletă, jet urinar mai slab și urinări dese. Chiar dacă fluxul urinar mai scăzut poate părea nesemnificativ, Leipzig afirmă ca bărbații să discute cu un medic dacă observă aceste simptome.

7. Exerciții pentru tonifierea musculaturii pelviene

Durerea la urinare poate să reprezinte o infecție ori probleme ale planșeului pelvin, un grup de mușchi ce susține vezica și alte organe pelvine. Exercițiile pentru planșeul pelvin, respectiv Kegel, genuflexiuni, ridicări de bazin și respirație diafragmatică, pot să ajute la incontinență urinară și alte probleme.

Femeile pot beneficia de aceste exerciții înainte de sarcină ori după menopauză, când mușchii se slăbesc. La bărbați, problemele planșeului pelvin pot să cauzeze incontinență, disfuncție erectilă ori dureri cronice. Stresul, ciclismul, ridicarea greutăților și constipația pot să agraveze situația. Este recomandat să consulți un medic ori kinetoterapeut pentru a face corect exercițiile, scrie The Guardian.

