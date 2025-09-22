€ 5.0753
Data publicării: 23:44 22 Sep 2025

Planta care curăță tractul urinar și reduce inflamațiile

Autor: Darius Mureșan
 infuzie-ceai-2_87357700 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @freepik
 

De-a lungul timpului, plantele medicinale au fost aliați de încredere ai sănătății, fie că vorbim despre calmarea stresului, stimularea digestiei sau protecția organismului prin antioxidanți. Printre aceste remedii naturale se remarcă troscotul.

Troscotul se evidențiază prin beneficiile sale asupra tractului urinar și prin proprietățile antiinflamatoare. Planta facilitează diureza și creșterea volumului urinei, ceea ce ajută la eliminarea bacteriilor. Ea reduce capacitatea bacteriilor, mai ales Escherichia coli, de a se fixa pe pereții tractului urinar și previne infecțiile și disconfortul. Troscotul combină acțiunea diuretică cu protecția împotriva infecțiilor urinare, fiind un sprijin natural pentru sănătatea tractului urinar, potrivit 20minutos.es

 

Sursa foto: https://www.freepik.com/, @wombatzaa

 

Troscotul (Polygonum aviculare), planta cu multiple beneficii pentru sănătate

Troscotul este o plantă medicinală răspândită în zonele temperate, apreciată încă din vechime pentru virtuțile sale terapeutice. Aceasta conține flavonoide, taninuri, săruri minerale și mucilagii, compuși care îi conferă proprietăți remarcabile pentru sănătatea organismului.

Unul dintre principalele efecte ale troscotului este acțiunea diuretică și depurativă. Consumul de infuzii din această plantă sprijină eliminarea excesului de apă din organism și contribuie la funcționarea optimă a rinichilor și la reducerea retenției de lichide. De asemenea, datorită conținutului de taninuri și flavonoide, troscotul are efecte antiinflamatorii și astringente, fiind folosit tradițional pentru tratarea rănilor minore, a inflamațiilor mucoaselor și a problemelor digestive.

Troscotul poate fi de asemenea benefic pentru sănătatea aparatului respirator, fiind recomandat în cazul tusei ușoare și al bronșitei, datorită proprietăților sale calmante și expectorante. Consumat cu moderație și sub îndrumarea specialiștilor, troscotul poate fi un aliat valoros în menținerea echilibrului organismului și în prevenția diverselor afecțiuni comune.

Cercetările moderne continuă să exploreze potențialul acestei plante și confirmă rolul său important în medicina tradițională și complementară, precum și valoarea sa în fitoterapie. 

Acesta poate fi consumat sub formă de infuzie sau supliment alimentar. Infuzia se prepară cu două grame de plantă în 150 ml de apă fiartă.

