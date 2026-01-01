Când a fost primul șoc la Televiziunea Română. De ce se primeau telefoane protest

Primul șoc a fost în ’82, când nu s-a mai transmis Campionatul de Fotbal



Primul șoc la TVR a avut loc în anul 1982, când, din cauza restricțiilor impuse de regimul comunist din România, nu au mai fost transmise meciurile de la Campionatul Mondial de Fotbal. Această situație a dus la o soluție ingenioasă a românilor, care au început să folosească antene artizanale, supranumite „antene de bulgari”pentru a capta semnalul televiziunii bulgare, care difuza competiția.

Despre acest subiect ne-a vorbit lector univ. dr. Alexandra Bardan.

„Ele erau deja, doar că până atunci nu era nevoie să ne uităm la bulgari. Și de asta zic: Da, erau antenele, erau amplificatoarele, iar amplificatoarele puțin ajustate permiteau o imagine mai clară a ceea ce prindeam de la bulgari. Tot așa, o chestie foarte interesantă: Ziceai de meciurile de fotbal din ’82, lumea era foarte supărată, adică sunau la televiziune, iar telespectatorii apelau și spuneau: „Dar de ce nu transmiteți?”

Am găsit în arhivele de la CNSAS un episod foarte interesant în care cel care era de serviciu raporta mai departe că, uite, el fusese la muncă în perioada în care s-a întâmplat treaba asta și zicea: „primeam telefoane de la oameni care mă puneau să ascult la telefon cum se uitau la televiziunea bulgară și spuneau: „Uite, noi tot ne descurcăm”, a povestit lector univ. dr. Alexandra Bardan.

„M-am dus și eu mai departe în arhive și am dat peste instalația Malicius. Instalația Malicius a fost adoptată, cred, prin ’81, tocmai ca să înregistreze apelurile telespectatorilor la TVR și să înregistreze ce spuneau oamenii. De ce în ’81? Pentru că anumite apeluri din acea perioadă se refereau și la criza din Polonia și atunci panica deja se instalase puțin.

Hopa... dacă vorbesc cu oamenii despre Polonia și, de fapt, în mass-media nu se vorbește despre ce se întâmplă în Polonia, apoi hai să urmărim un pic ce se întâmplă. Instalația Malicius a mers până în ’89. Nu cred că a mers constant. Era un sistem de înregistrare. Nu a mers chiar constant din momentul în care a fost introdus, pentru că, tot așa, în documentele din arhivă am găsit un raport despre… la un an după ce s-a introdus Malicius, în care se spunea că dispozitivul... n-a avut randament. Ce însemna asta? Mă gândesc că poate nu au mai fost atâtea apeluri despre Polonia sau care să spună: „Ok, ne revoltăm și noi”, pentru că deja începuse criza alimentară, se plătea datoria externă și lucrurile erau aproape în cădere liberă”, a zis lector univ. dr. Alexandra Bardan.

