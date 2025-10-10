Oana Țâfnoiu, nervoasă la Digi 24! Prelipceanu i-a pus o întrebare simplă, iar ministra i-a retezat-o

Invitată să răspundă la o întrebare banală despre stadiul programului: „Ce se întâmplă cu Visa Waiver?”, ministra a zis că e grabită.

„Mulțumesc mult, dar i-am lăsat prea mult să aștepte pe colegii de la alte televiziuni”, a zis Oana Țoiu, adică nu vă spun nimic, dar elegant.

Când Cosmin Prelipceanu a insistat, la Digi 24, cu aceeași întrebare, ministra a trecut la nivelul doi de diplomație: țâfnoasă și criptică.

A urmat răspunsul clasic din manualul „Cum să nu spui nimic în 30 de cuvinte”:

„Vom respecta promisiunea că acest subiect este o prioritate a diplomației noastre și vom comunica informațiile oficiale împreună cu SUA la momentul potrivit”.

Traducere liberă: Nu știm nimic, dar sună frumos.

„Durează două minute”, a zis Cosmin Prelipceanu.

„Mulțumesc mult, dar din păcate i-am lăsat prea mult să aștepte pe colegii de la alte televiziuni”, a zis Oana Țoiu.

Iată „dialogul” de la Digi 24 cu Oana ȚÂFNOIU și Cosmin Prelipceanu:

„Ce se întâmplă cu Visa Waiver?”, a zis Cosmin Prelipceanu.

„Le-am dat și colegilor de la alte televiziuni tot atâta timp de dialog. Așteaptă pe fir”, a spus ministra de Externe.

„Oana Țoiu, ce se întâmplă cu Visa Waiver?”, a insistat jurnalistul.

„Mulțumesc mult de tot”, a zis Oana ȚÂFNOIU. Pardon... Oana Țoiu.

„Visa Waiver, atât spuneți-ne”, a zis, din nou, Cosmin Prelipceanu.

„Să știți că ar fi fost ok să rămânem în timpul alocat...”, a zis Oana Țoiu care a încercat, după multe insistențe, un răspuns prin care n-a zis nimic: „Se va respecta promisiunea pe care am făcut-o la începutul mandatului că acest subiect este o prioritate a diplomației noastre și vom comunica informațiile oficiale împreună cu SUA la momentul potrivit.”





„Deci nici aici nu aveți informații”, a conchis Cosmin Prelipceanu.

„Mulțumesc”, a zis Oana Țoiu și apoi a închis telefonul.

Acestea fiind zise... nu pare greșit că ne-am gândit să o numim Oana ȚÂFNOIU, nu?