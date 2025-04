CNA a decis întreruperea programului Realitatea PLUS / update

CNA a decis întreruperea programului Realitatea PLUS.

Consiliul Național al Audiovizualului a decis întreruperea programului obișnuit al postului de televiziune - Realitatea PLUS - pentru 10 minute, timp în care pe ecran va rula textul sancțiunii.

„Este încă o dovadă a abuzului Consiliului la adresa jurnaliștilor care i-au acordat platformă lui Călin Georgescu, în virtutea dreptului la liberă exprimare”, a transmis Realitatea PLUS.

Membrii Consiliului au decis să sancționeze din nou televiziunea Realitatea PLUS cu întreruperea programului obișnuit în prime-time, pentru 10 minute, timp în care pe ecran va rula un text citit.

Mircea Toma, membru CNA, a fost cel care a citit propunerea sancţionării postului Realitatea PLUS.

Iată și comunicatul CNA cu privire la acest subiect:

„Întrunit în ședința publică din data de 10.04.2025, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Direcția Monitorizare ca urmare a sesizărilor primite și a decis să sancționeze Realitatea Plus

- cu obligarea radiodifuzorului de a difuza, în data de 17.04.2025, timp de 10 minute, între orele 19.00 şi 19.10, numai textul deciziei de sancţionare. Postul a încălcat dispozițiile art. 139 din Codul de reglementare a conținutului audiovizual [„Publicitatea, pozitivă sau negativă, în legătură cu partide politice, oameni politici, mesaje politice este interzisă, cu excepţia perioadelor de campanie electorală”] în emisiunile: „Deschide lumea” (08.02.2025), „News” (09.02.2025), „Realitatea zilei” (21, 23.02.2025), „Ediție specială” (22.02.2025). Printre titlurile afișate în edițiile menționate: „Georgescu: multinaționalele distrug economia românească”; „Georgescu: multinaționalele raportează profit zero”, „Mâine: ziua marelui boicot, românii cumpără produse românești”; „Mișcarea decisivă a românilor la televiziunea poporului”; „Realitatea Plus alături de miile de români din stradă”; „Realitatea Plus îndeamnă la proteste pașnice”; „Acum: mesajul Ancăi Alexandrescu înainte de marele protest”; „Călin Georgescu și Anca Alexandrescu vin la protest”; „Realitatea Plus, singura televiziune alături de români”.

- amendă de 50.000 de lei pentru încălcarea dispozițiilor art. 64 alin. (1) lit. a), b), alin. (2) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual în emisiunile: „Culisele statului paralel” (edițiile din 12, 13, 18.02.2025), „Știri” din 13.02.2025, ora 09.00, „News” din 16.02.2025. Printre titlurile afișate: „Manevrele din umbră făcute de Bolojan, pe cine servește”; „Sfidare maximă, monumente românești lăsate să zacă în stradă”; „Acuzații: Bolojan a demolat statuile românești din Oradea”; „Președintele interimar șterge urmele istoriei românești”; „SRS: Bolojan a furat un camion cu marfă din Germania”. Afirmații moderatori/prezentatori: „Eu nu-l ameninț cu moartea pe Bolojan, pentru că eu am numai gânduri bune față de toată lumea, daʾ față de javre, nu pot să vorbesc altfel. Marș la Oradea”; „Cel care a luat locul lui Iohannis la Palatul Cotroceni este implicat și în mai multe scandaluri locale, după ce ar fi dărâmat statuile personalităților românești din Oradea. De asemenea, pare că se dărâmă și mitul bunului administrator, școala în care Bolojan a predat, se prăbușește abandonată în nepăsare, iar casa în care a copilărit actualul președinte, este și ea părăsită”. La stabilirea sancțiunii, pentru ediția din 18.02.2025 a emisiunii Culisele Statului Paralel s-a reținut și nerespectarea prevederilor art. 40 alin. (5) din Codul audiovizualului.

- amendă de 10.000 de lei pentru emisiunea „Culisele statului paralel” din 19.02.2025, difuzată fără a se ține cont de prevederile art. 64 alin. (1) lit. b) și ale art. 40 alin. (2) din Codul audiovizualului. În cadrul acestei ediții au fost aduse acuzații neprobate la adresa jurnaliștilor Cristian Tudor Popescu și Cătălin Striblea [„Aud că, de fapt, am și văzut că domnul Cristian Tudor Popescu și domnul Striblea se tem că vor fi arestați a 2-a zi după ce vine Călin Georgescu. Păi, eu nu sunt de acord cu așa ceva. Eu îmi doresc doar să dați toți bănuții înapoi pe care i-ați încasat și pentru care ați prestat și le-ați luat mințile românilor. Atât! Eu vreau o presă liberă. Puteți să profesați în continuare, dar după ce vor vedea toți cine v-a plătit, de unde au venit banii și câți bani ați încasat. Simplu”]. De asemenea, unul dintre invitații ediției a afirmat: „Problema pe care am avut-o cu Zelenski este tratamentul pe care l-a oferit românilor din zonele, să zicem, ocupate de Ucraina, și la toată omenirea și generozitatea pe care am oferit-o poporului ucrainean și sacrificiile pe care noi, românii, le-am făcut în țară…mai bine zis, voi, au fost răsplătite cu bătăi asupra preoților și persecuții și discriminări”;

- somație publică pentru încălcarea prevederilor art. 66 din Codul audiovizualului, la difuzarea emisiunii „Newsroom” din 08.02.2025. Titluri: „Dezmățul progresiștilor descoperit, Trump distruge agenția USAID”; „Influencer: bani pompați în teroriști, traficanți și progresiști”; „H.D. Hartmann: USAID a creat foarte multe probleme și războaie”; „Bani grei pompați de Soroș în promovarea ideologiilor progresiste”; „Ireal, fonduri către cultivarea de opium și schimbarea de sex”;

- somație publică pentru nerespectarea dispozițiilor art. 64 alin. (1) lit. b) din Codul audiovizualului, la difuzarea emisiunii „Culisele statului paralel” din 09.02.2025. Titluri: „Avocata lui Călin Georgescu: urmează o anchetădevastatoare”; „Maria Vasii, dezvăluiri despre cum s-a încercat deturnarea puterii în România”; „Maria Vasii, dezvăluiri despre cum au fost fraudate 440 milioane euro”; „Maria Vasii: în România a fost limitat dreptul la vot””.

