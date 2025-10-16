Ce ar fi făcut Mircea Badea dacă era chemat la exercițiul de antrenament pentru evaluarea rezervei de mobilizare

Mii de rezerviști din București și Ilfov au fost convocați în aceste zile la exercițiul de mobilizare MOBEX B-IF-25, organizat de Ministerul Apărării între 12 și 20 octombrie. Totuși, după primele zile ale exercițiului, au început să apară mărturii ale participanților care semnalează că procesul s-a desfășurat cu dificultăți.

Dincolo de acest subiect, Mircea Badea a zis ce ar fi făcut dacă era chemat la acest „exercițiu”. Realizatorul TV nu a făcut Armata, deci nu a fost chemat, dar dacă ar fi fost convocat nu s-ar fi dus. A zis că plătea amenda și nu se ducea la niciun „exercițiu”.

Au fost probleme

Reprezentanții Armatei recunosc că există și probleme la desfășurarea exercițiilor de mobilizare a rezerviștilor, însă susțin că aceste exerciții au tocmai scopul de a identifica și remedia deficiențele care apar pe parcurs.



În perioada 12 - 20 octombrie, rezerviștii cu domiciliul în municipiul București și în județul Ilfov au fost convocați la un exercițiu de mobilizare intitulat MOBEX B-IF-25, care are ca scop verificarea completării cu personal și tehnică a unităților militare, precum și consolidarea coeziunii între rezerviști și militarii în activitate.



În spațiul public au apărut relatări ale unor rezerviști, care au semnalat probleme în modul în care au fost convocați la unitățile militare la care sunt arondați.



Purtătorul de cuvânt al MApN, colonelul Corneliu Ștefan Pavel, susține că unul dintre obiectivele acestor exerciții este tocmai acela de a identifica problemele care apar pe parcurs, pentru a fi remediate.



„Desigur că pot fi probleme, sunt foarte mulți rezerviști, peste 10.000 aici în București. Tocmai acesta este scopul exercițiului, de a ne adapta la condițiile pe care le avem acum și de a vedea ce nu funcționează, pentru a remedia pe parcurs (...) Unul dintre obiectivele exercițiului este de colaborare și cooperare între militarii activi și militarii în rezervă. Cei care și-au desfășurat activitatea în armată, după ce au devenit rezerviști, au pierdut contactul cu activitățile Armatei Române.

Este o zi în care sunt puși la curent cu procedurile pe care le utilizează în prezent militarii români, o reamintire a ședințelor de tragere (...) La finalul exercițiului, vom avea o analiză cu toate problemele pe care le-am întâmpinat (...) Un alt obiectiv pe care îl urmărim este să vedem, în condițiile de trecere de la starea de pace la starea de mobilizare, de criză, de asediu, de război, în cât timp se prezintă rezerviștii la unități. Ei pot fi anunțați cu 24 de ore înainte sau într-un timp mai scurt (...) Acești rezerviști au o medie de vârstă de 45-48 de ani”, a explicat colonelul Ștefan Pavel.

„În general este bine să nu ajungem la amenzi”





El a precizat și cum se face mobilizarea: „Rezerviștii sunt anunțați de colegii noștri de la Interne să se prezinte la o anumită unitate militară unde sunt arondați, li se verifică actele de identitate, li se face un instructaj de securitate în muncă, apoi un aviz psihologic sumar, după care sunt echipați, li se înmânează armamentul. Dacă au planificat, participă la ședințe de tragere”.



Ștefan Pavel a precizat că rezerviștii care nu se prezintă riscă sancțiuni și amenzi, dar că „în general este bine să nu ajungem la amenzi”.

Legea 446/2006 prevede, la articolul 80, că „neprezentarea la exerciţiile şi antrenamentele de mobilizare” de către cetăţenii încorporabili şi de către rezervişti reprezintă contravenție.

La articolul 81, sunt detaliate și amenzile. Încălcarea prevederii de mai sus se sancționează cu 2-6 puncte de amendă.

În condițiile în care în 2025 punctul de amendă este de 202,5 lei, amenda pe care pot să o primească cei care nu se prezintă la exercițiile desfășurate de MApN este între 405 lei și 1.215 lei.