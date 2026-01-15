€ 5.0891
|
$ 4.3740
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0891
|
$ 4.3740
 
DCNews Stiri Mass-media „O nouă șansă”, un nou serial turcesc va cuceri publicul din România la Kanal D!
Data publicării: 18:54 15 Ian 2026

„O nouă șansă”, un nou serial turcesc va cuceri publicul din România la Kanal D!
Autor: Anca Murgoci

O noua sansa _ Kanal D Kanal D

„O nouă șansă”, un nou serial turcesc va cuceri publicul din România, din 2 februarie, la Kanal D!

 

Kanal D continuă să își surprindă telespectatorii cu un nou serial dedicat fanilor acestor producții: „O nouă șansă” (titlul original: “Gelsin Hayat Bildiği Gibi”), ce va intra în casele românilor, din 2 februarie, de la ora 20:00, la Kanal D, și va putea fi urmărit în fiecare seară, de luni până vineri.

Serialul aduce în prim-plan o poveste inspirațională despre schimbarea în bine a unor destine și puterea iertării, precum și despre lupta unor părinți pentru binele copiilor lor.

Intriga plină de răsturnări de situație, jocul impecabil al actorilor, precum și poveștile incredibile de viață ale personajelor constituie elemente care fac din serial o experiență unică în fața micului ecran.

Un fost infractor, aflat sub o nouă identitate, Sadi Payaslı (interpretat de Ertan Saban), care a trecut de partea binelui, își regăsește dragostea din adolescență, pe Derya (Ozge Ozberk).

Sadi este profesor de geografie la un liceu în care cinci foști delincvenți încearcă să se reintegreze și să ducă o viață normală, departe de tentațiile răului. Sadi nu bănuiește că unul dintre cei cinci foști delincvenți este chiar fiul său, fructul poveștii de dragoste trăite cu Derya.  

Mamă singură, dedicată copilului ei cu tot sufletul, Derya încearcă tot posibilul să-și țină copilul departe de orice greșeală, dar reabilitarea lui este supusă la nenumărate teste.

Situații de viață sensibile, subiectul delincvenței juvenile, ideea puterii de reabilitare și de rescriere a destinului reprezintă firele roșii din țesătura unui scenariu sensibil, alert și mereu surprinzător.

Nu ratați, din 2 februarie, la Kanal D, noul serial „O nouă șansă”, o producție captivantă despre puterea de a ne alege calea, precum și despre iubire ca element cheie în conturarea destinelor. Producția va putea fi urmărită de luni până vineri, de la 20:00, la Kanal D.  “Fata de la fereastră”, o producţie urmarită de milioane de fani ai serialelor turceşti, difuzată în prezent de luni până vineri, de la 20:00, va ajunge la final pe 30 ianuarie.  

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

kanal d
serial turcesc
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum cateva secunde
Ursula von der Leyen îi taie avântul lui Trump în privința Groenlanda. Ce spune șefa Comisiei Europene
Publicat acum 16 minute
A murit verișoara primară a Regelui Mihai I, principesa Irina a Greciei şi Danemarcei. Mesajul Casei Regale a României
Publicat acum 24 minute
Trădarea în cuplu. Infidelitatea și creierul: De ce reacționăm ca după o catastrofă
Publicat acum 27 minute
Eliza Iliescu implineste 21 de ani. Cum arată fiica Adrianei Iliescu, cea mai în vârstă mamă din România
Publicat acum 43 minute
Lună Nouă în Capricorn pe 18 ianuarie. Astrologul DCNews îți spune tot ce trebuie să știi - VIDEO
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 13 Ian 2026
Coaliția fierbe: PNL ar vrea alt premier, PSD se gândește la plecare. Chirieac: Se poate și fără Bolojan. Sunt două nume de premieri 
Publicat pe 13 Ian 2026
Vești bune pentru Gemeni, Fecioară, Săgetător și Pești. Noi provocări pentru Berbec și Balanță
Publicat pe 14 Ian 2026
A murit jurnalista Nicoleta Drăgușin, la doar 46 de ani
Publicat pe 14 Ian 2026
Schimbări la vârful CMR: Lista medicilor care vor conduce noile comisii de specialitate
Publicat pe 14 Ian 2026
Șah la Bolojan. Primar PNL la al cincilea mandat demisionează. Nu-și asumă să ia deciziile dictate de Guvern
 
minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close