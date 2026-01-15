„O nouă șansă”, un nou serial turcesc va cuceri publicul din România la Kanal D!

Kanal D continuă să își surprindă telespectatorii cu un nou serial dedicat fanilor acestor producții: „O nouă șansă” (titlul original: “Gelsin Hayat Bildiği Gibi”), ce va intra în casele românilor, din 2 februarie, de la ora 20:00, la Kanal D, și va putea fi urmărit în fiecare seară, de luni până vineri.

Serialul aduce în prim-plan o poveste inspirațională despre schimbarea în bine a unor destine și puterea iertării, precum și despre lupta unor părinți pentru binele copiilor lor.

Intriga plină de răsturnări de situație, jocul impecabil al actorilor, precum și poveștile incredibile de viață ale personajelor constituie elemente care fac din serial o experiență unică în fața micului ecran.

Un fost infractor, aflat sub o nouă identitate, Sadi Payaslı (interpretat de Ertan Saban), care a trecut de partea binelui, își regăsește dragostea din adolescență, pe Derya (Ozge Ozberk).

Sadi este profesor de geografie la un liceu în care cinci foști delincvenți încearcă să se reintegreze și să ducă o viață normală, departe de tentațiile răului. Sadi nu bănuiește că unul dintre cei cinci foști delincvenți este chiar fiul său, fructul poveștii de dragoste trăite cu Derya.

Mamă singură, dedicată copilului ei cu tot sufletul, Derya încearcă tot posibilul să-și țină copilul departe de orice greșeală, dar reabilitarea lui este supusă la nenumărate teste.

Situații de viață sensibile, subiectul delincvenței juvenile, ideea puterii de reabilitare și de rescriere a destinului reprezintă firele roșii din țesătura unui scenariu sensibil, alert și mereu surprinzător.

Nu ratați, din 2 februarie, la Kanal D, noul serial „O nouă șansă”, o producție captivantă despre puterea de a ne alege calea, precum și despre iubire ca element cheie în conturarea destinelor. Producția va putea fi urmărită de luni până vineri, de la 20:00, la Kanal D. “Fata de la fereastră”, o producţie urmarită de milioane de fani ai serialelor turceşti, difuzată în prezent de luni până vineri, de la 20:00, va ajunge la final pe 30 ianuarie.