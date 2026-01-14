A murit jurnalista Nicoleta Drăgușin, la doar 46 de ani

A murit jurnalista Nicoleta Drăgușin. Trista veste a venit din partea echipei Știrile Kanal D.

"Nicoleta Drăgușin, colega noastră, unul dintre cei mai buni și experimentați jurnaliști de televiziune din România, s-a stins din viață la 46 de ani", a anunțat Kanal D.

Nicoleta Drăgușin a fost parte din echipa Știrile Kanal D timp de aproape 18 ani, unde a activat inițial ca News Editor (din aprilie 2008), iar ulterior ca Executive News Manager (din decembrie 2013). În total, cariera sa jurnalistică a însumat peste 25 de ani, timp în care a relatat din zone de conflict și din regiuni afectate de crize majore, acoperind subiecte de interes internațional.

Nicoleta Drăgușin, prima corespondentă CNN din România

De altfel, important de menționat e că Nicoleta Drăgușin a fost prima corespondentă CNN din România. Din această poziție, ea a contribuit la dezvoltarea unui proiect de colaborare între Știrile Kanal D și CNN.

Prima ei zi în televiziune a coincis cu un moment care avea să schimbe istoria: 11 septembrie 2001, ziua atentatelor teroriste din Statele Unite, care au vizat World Trade Center și Pentagonul.

S-a născut în ianuarie 1980, în Roșiorii de Vede, județul Teleorman. A absolvit Facultatea de Științe Politice, specializarea Relații Internaționale, în perioada 1998–2002 și a ales calea jurnalismului încă din timpul studiilor.

Nicoleta Drăgușin și-a continuat apoi formarea profesională prin CNN International Professional Program, în 2004, iar în 2005 a participat la US State Department International Visitors Program.

Întâi a urmat un scurt stagiu la OTV, apoi a devenit corespondent internațional la Realitatea TV, unde a lucrat între 2002 și 2008. În 2003 a devenit director al Departamentului Știri Internaționale în cadrul postului de televiziune.

Alte performanțe demne de menționat

Din 2004, a colaborat cu CNN ca World View Contributor. Ea a urmat mai multe stagii de pregătire la sediul central al postului din Atlanta, SUA. Apoi, din 2011, Nicoleta Drăgușin a fost corespondent în România pentru France 24 International.

Printre momentele importante ale carierei sale se numără coordonarea transmisiilor din timpul războiului din Irak, în 2003. În același an, jurnalista a transmis din Darfur despre criza umanitară din Sudan.

În ianuarie 2005, a fost corespondent la Kiev, în timpul "Revoluției Portocalii". Tot atunci, a devenit primul jurnalist TV român care a transmis din New Orleans, după devastarea orașului de uraganul Katrina.

În iulie 2016, pe când se afla în Franța, Nicoleta Drăgușin a reușit să evite ca prin minune atacul terorist din Nisa, în urma căruia au murit 86 de oameni, mai relatează sursa citată.

Care ar fi cauza morții

Nicoleta Drăgușin era căsătorită cu Ionuț Mihalcea, și el jurnalist la Kanal D.

Potrivit relatărilor din presă, Nicoleta Drăgușin s-ar fi stins din viață după o luptă cu o boală incurabilă, care a avut o evoluție rapidă și neașteptată.