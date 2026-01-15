€ 5.0891
Precizare oficială DC News privind un canal YouTube neautorizat care a clonat identitatea site-ului
Data publicării: 17:32 15 Ian 2026

Precizare oficială DC News privind un canal YouTube neautorizat care a clonat identitatea site-ului
Autor: Anca Murgoci

hackeri pexels-tima-miroshnichenko-5380673 sursa foto: pexels-tima-miroshnichenko

DC News informează cititorii că nu are nicio legătură cu canalul de YouTube intitulat „DC News / DC News România TV Știri”, apărut recent pe platformă.

 

Canalul respectiv nu aparține redacției DC News, nu este administrat de jurnaliștii noștri și folosește în mod neautorizat numele, identitatea vizuală și descrieri care pot induce publicul în eroare. Sugerează o asociere falsă cu brandul DC News.

DC News nu a lansat și nu operează acest canal de YouTube

PAGINĂ FALSĂ DCNEWS, FURT DE IDENTITATE


Conținutul publicat acolo nu reflectă pozițiile și informațiile DC News. Orice asociere între DC News și acel canal este falsă. Situația a fost semnalată platformei YouTube, iar redacția DC News analizează toate demersurile legale necesare pentru protejarea identității și a credibilității publicației.

Recomandăm cititorilor să verifice întotdeauna sursa informațiilor și să se raporteze exclusiv la canalele oficiale DC News, cunoscute și asumate public.

DC News își reafirmă angajamentul față de informarea corectă, transparentă și responsabilă a publicului și condamnă orice tentativă de uzurpare a identității media.

Contul clonă a fost creat în 2022, dar abia în 2026 a început să posteze conținut în numele DC News. 

Contul oficial al DC News este acesta:

https://www.youtube.com/@dcnewsromania

pagină oficială dcnews

Facem apel la cititori să raporteze acest canal de YouTube care folosește în mod neautorizat numele și identitatea DC News.

Raportarea se poate face direct din YouTube. Sprijinul publicului este pentru oprirea dezinformării și pentru protejarea unei mărci media reale, cu responsabilitate editorială.

Contul fals este acesta: https://www.youtube.com/@dcnews2026

dcnews
Comentarii

