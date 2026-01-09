€ 5.0887
DCNews Stiri Mass-media Premiera serialului „Am iubit un trandafir" - sâmbătă, la Kanal D2
Data publicării: 15:48 09 Ian 2026

Premiera serialului „Am iubit un trandafir” - sâmbătă, la Kanal D2
Autor: Anca Murgoci

Am-iubit-un-trandafir_Kanal D2 Kanal D

Premiera serialului „Am iubit un trandafir” are loc sâmbătă, de la 16:15, la Kanal D2.

 

„Am iubit un trandafir” (original: „Ask Yarasi”), un nou serial turcesc tulburător începe sâmbăta aceasta, la 16:15, la Kanal D2. Telespectatorii vor fi martorii unei povești de dragoste intense, ce trece printr-o serie de încercări, pe fundalul unor istorii de familie care testează limitele protagoniştilor. 

În centrul acţiunii se află tânărul Pars, a cărui viaţă se schimbă radical după ce află că tatăl său biologic este în viață. Măcinat de amintirea părintelui care l-a abandonat, Pars pleacă din cartierul sărac în care a crescut și pornește în căutarea familiei pierdute, într-un Istanbul strălucitor, unde va trebui să fie acceptat de surori și de mama sa vitregă.

Tânărul va fi prins între o iubire pasională din trecut, pentru Gul, și cea din prezent, pentru fermecătoarea Asya, care i se dedică în totalitate cu cele mai pure sentimente. Povestea de dragoste dintre Pars și Aysa prinde putere, dar se va confrunta cu provocări uriaşe, scoțând la iveală adevărate drame. 

Nu pierdeți sambătă, de la 16:15, la Kanal D2, premiera unui serial tulburător, despre umbrele trecutului și puterea vindecătoare a iubirii: „Am iubit un trandafir”. Producția va putea fi urmărită în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 16:15, la Kanal D2.

kanal d
trandafir
