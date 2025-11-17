Răsturnări de situație și momente de neuitat la „The Floor”. Au mai ramas 25 de concurenți în bătălia pentru 50.000 de lei

A fost o seară încărcată de dueluri strânse, răsturnări neașteptate de situație și emoții care au transformat competiția într-un adevărat carusel al culturii generale în care fiecare secundă a contat și fiecare răspuns a schimbat complet dinamica jocului.

37 de concurenți au intrat în luptă pentru marele premiu de 50.000 de lei

Pe podeaua inteligentă au intrat în competiția de sâmbătă 37 de concurenți, fiecare stăpân pe domeniul său de cultură generală, pregătiți să lupte pentru a-și extinde teritoriile și pentru a câștiga, în cele din urmă, pentru marele premiu de 50.000 de lei.

După o serie de confruntări tensionate, doar 25 de concurenți au rămas în joc, punctul culminant al serii fiind duelul dintre Vlad, 30 de ani, și Alexia, 19 ani, pe domeniul tinerei - „În bagaj”. „Vreau să știu ce iau cu mine în bagaj după ce câștig”, a fost provocarea pe care Vlad i-a transmis-o Alexiei înaintea duelului. Întrebările despre obiecte aparent banale, pe care le punem in bagaj, s-au dovedit a fi decisive.

Casca de duș și spray-ul anti-țânțari au pus-o în dificultate pe Alexia, iar Vlad nu doar că a câștigat duelul, ci și premiul serii de 5.000 de lei, reușind sa-si adjudece cel mai mare teritoriu.

Daniela și Buje, un duel tensionat pe tema „Caragiale”

Ediția a început însă cu un alt moment pe cât de tensionat, pe atât de amuzant. Daniela, aleasă de podeaua inteligentă să deschidă seara, l-a provocat pe Buje la duel pe domeniul „Caragiale”. Buje, copywriter de profesie, a intrat cu încredere într-o bătălie presărată cu replici celebre și personaje iconice din opera lui I.L. Caragiale. „D’ale carnavalului”, „biletele de loterie” din „Două loturi” și steagurile lui Pristanda au fost capcanele care au pus-o în dificultate pe Daniela, care a părăsit competiția.

Unul dintre cele mai emoționante momente ale ediției a venit de la Cristina, economistă de 55 de ani, pensionată pe caz de boală, care a reușit, prin prezența și sinceritatea ei, să insufle speranță tuturor celor care traversează în aceste momente clipe dificile, după un diagnostic crunt, demonstrând că optimismul, curajul și sprijinul celor din jur pot face uneori diferența decisivă.

„A trecut. Am avut. Nu vreau să pronunț cuvântul că probabil sunt persoane mai sensibile. Eu am trecut fără probleme... Eu am avut norocul și am prins-o în prima fază… Depinde foarte mult de psihic și de cei din jur”, i-a mărturisit Cristina lui Dan Negru.

Aceasta l-a provocat pe Eduard, programator în vârstă de 25 de ani și fost olimpic la matematică, pe domeniul ei, „socoteli”, intrând astfel într-un duel care părea, la prima vedere, inegal, dar care s-a transformat rapid într-o demonstrație impresionantă de luciditate și precizie. Adunări, scăderi, înmulțiri și împărțiri simple au devenit probe decisive, diferența făcându-se la fracțiuni de secundă și la capacitatea fiecăruia de a rămâne concentrat sub presiune. Cristina l-a învins pe olimpicul Eduard datorită rapidității sale uimitoare în calcul mental.

Reacția lui Dan Negru după momentul uluitor

„Suntem toți aici gură cască și ne mirăm și vă aplaudăm în picioare... Bravo, Cristina! Frumos, Edi! Tată, ești mare! Cristina, fantastic... Incredibil: absolventă de științe economice, campion național olimpic la matematică. Ce bătălie frumoasă!”, a exclamat Dan Negru în aplauzele celorlalți concurenți.

La „The Floor” cultura generală devine spectacol, iar fiecare duel e o poveste. Cu doar 25 de concurenți rămași în joc, lupta pentru marele premiu de 50.000 de lei promite să fie și mai aprinsă sâmbăta viitoare de la ora 21:00, la Kanal D.