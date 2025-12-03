€ 5.0910
|
$ 4.3656
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0910
|
$ 4.3656
 
DCNews Stiri UE propune să dea 90 de miliarde de euro Ucrainei folosind active rusești înghețate
Data actualizării: 15:37 03 Dec 2025 | Data publicării: 15:34 03 Dec 2025

UE propune să dea 90 de miliarde de euro Ucrainei folosind active rusești înghețate
Autor: Iulia Horovei

ursula-von-der-leyen-volodimir-zelenski_59475700 Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen (stânga), președintele ucrainean Volodimir Zelenski (dreapta). UE propune 90 de miliarde de euro pentru apărarea Ucrainei. Sursa foto: Agerpres
 

UE propune să acopere două treimi din nevoile de finanțare ale Ucrainei pentru următorii doi ani, de aproximativ 90 de miliarde de euro.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a spus că UE propune să acopere două treimi din necesitățile de finanțare ale Ucrainei pentru următorii doi ani, adică 90 de miliarde de euro, iar restul să fie acoperit de partenerii internaționali. Declarațiile au fost făcute în cadrul reuniunii miniștrilor de Externe NATO la Bruxelles.

De unde provin sumele pentru Ucraina

Ea a explicat că, din totalul activelor rusești înghețate de 210 miliarde de euro, Comisia va folosi 90 de miliarde pentru a acoperi nevoile de finanțare ale Ucrainei pentru 2026 și 2027, iar aceste fonduri vor fi obținute atât din împrumuturile UE atrase de pe piețele financiare, cât și din transformarea activelor rusești înghețate într-un împrumut pentru Ucraina.

Ursula von der Leyen a mai punctat că UE vrea să ajute ucrainenii să „se echipeze cu mijloacele necesare pentru a se apăra și să poată purta negocieri de pace dintr-o poziție de forță (...) deoarece presiunea este singura limbă la care Kremlinul răspunde, putem să o intensificăm. Trebuie să creștem costurile războiului pentru agresiunea lui Putin, iar propunerea de astăzi ne oferă mijloacele pentru a face acest lucru”, conform The Guardian.

Citește și: Care este principalul obstacol în negocierile pentru planul de pace Ucraina-Rusia

Bani pentru a sprijini apărarea Ucrainei

Planul va fi finanțat prin împrumuturi ale UE, prin atragerea de capital pe piețele financiare și prin utilizarea soldurilor de numerar ale activelor rusești înghețate în UE.

„Propunem să acoperim toate instituțiile financiare care au acumulat astfel de solduri de numerar, iar aceste instituții ar trebui să transfere banii în instrumentul de credit pentru despăgubiri. Cu alte cuvinte, luăm soldurile de numerar, le oferim Ucrainei ca împrumut, iar Ucraina va trebui să ramburseze acest împrumut dacă și când Rusia va plăti despăgubirile”, a spus președinta CE.

Belgia se opune planului Comisiei Europene

Răspunzând opoziției Belgiei față de acest plan, von der Leyen a spus că CE a „ascultat foarte atent” preocupările acesteia și „le-a luat în considerare aproape pe toate”. „Vom împărți povara într-un mod echitabil”, adaugă ea.

Oricum ar fi, propunerea ar putea fi adoptată fără Belgia, întrucât necesită doar o majoritate calificată, a sugerat președinta Comisiei. Totuși, Ursula von der Leyen a zis că UE va continua consultările pe această temă și precizează că „este foarte important să ținem cont de toate preocupările și riscurile existente”.

Ea a precizat că și alte țări care dețin active rusești înghetate sunt invitate să se alăture structurii juridice propuse.

„Suntem angajați pe termen lung cu Ucraina”, deoarece „Rusia are toate mijloacele să prelungească războiul și până acum nu este dispusă, de exemplu, să vină la masa negocierilor pe care președintele Zelenski o oferă constant”, a mai spus von der Leyen, adăugând că, „prin urmare, este un mesaj foarte clar și pentru Rusia că prelungirea războiului de partea lor vine cu un cost ridicat pentru ei”.

„Să fie foarte clar: vrem pace, și (…) nimeni nu își dorește mai mult pacea decât Ucraina, și prin urmare aceasta este o invitație la masa negocierilor”, a mai zis ea.

Precizăm că secretarul de stat american Marco Rubio nu a fost prezent la summitul de miercuri, 3 decembrie, lucru care a stârnit întrebări în rândul liderilor europeni. Nici ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot, nu a fost prezent, întrucât se află în China, alături de Emmanuel Macron, într-o vizită oficială.

Citește și: Zelenski surprinde lumea! Ce a cerut președintele Ucrainei

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ursula von der leyen
bani
ucraina
sprijin ucraina
razboi
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 16 minute
Cine este tânăra care a depășit vedete și magnați și a devenit miliardară la doar 30 de ani?
Publicat acum 21 minute
Dificultățile cu care se confruntă foarte mulți profesori. De ce are nevoie sistemul de învățământ / video
Publicat acum 29 minute
Provocările financiare și sociale ale românilor: Cum ne influențează deciziile de moment viitorul financiar
Publicat acum 30 minute
Ciprian Ciucu revine la DC News: Mizele reale ale bătăliei pentru Capitală / interviu video
Publicat acum 42 minute
IULIUS obține prima refinanțare unitară din România pentru un portofoliu mixed-use, în valoare de 305 milioane de euro
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 01 Dec 2025
Cine este femeia din primul rând, cu pălărie galbenă și adidași, de la Parada de 1 Decembrie
Publicat pe 01 Dec 2025
Iulia Scântei (CCR), la paradă în galben. Dar ați văzut celelalte poze?
Publicat pe 02 Dec 2025
DNA, anunț de ultimă oră, după demisia lui Ionuț Moșteanu de la Apărare
Publicat pe 01 Dec 2025
Sondaj SOCIOPOL la Primăria București. Cine va câștiga Capitala? Răspunsul lui Chirieac
Publicat acum 21 ore si 52 minute
Roxana Moise a murit. Antrenoarea ei a dezvăluit ce tip de cancer avea sportiva
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Participați la alegerile locale pentru Primăria Municipiului București?
Da
Nu
Trimite răspunsul
x close