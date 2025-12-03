UE propune să dea 90 de miliarde de euro Ucrainei folosind active rusești înghețate

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a spus că UE propune să acopere două treimi din necesitățile de finanțare ale Ucrainei pentru următorii doi ani, adică 90 de miliarde de euro, iar restul să fie acoperit de partenerii internaționali. Declarațiile au fost făcute în cadrul reuniunii miniștrilor de Externe NATO la Bruxelles.

De unde provin sumele pentru Ucraina

Ea a explicat că, din totalul activelor rusești înghețate de 210 miliarde de euro, Comisia va folosi 90 de miliarde pentru a acoperi nevoile de finanțare ale Ucrainei pentru 2026 și 2027, iar aceste fonduri vor fi obținute atât din împrumuturile UE atrase de pe piețele financiare, cât și din transformarea activelor rusești înghețate într-un împrumut pentru Ucraina.

Ursula von der Leyen a mai punctat că UE vrea să ajute ucrainenii să „se echipeze cu mijloacele necesare pentru a se apăra și să poată purta negocieri de pace dintr-o poziție de forță (...) deoarece presiunea este singura limbă la care Kremlinul răspunde, putem să o intensificăm. Trebuie să creștem costurile războiului pentru agresiunea lui Putin, iar propunerea de astăzi ne oferă mijloacele pentru a face acest lucru”, conform The Guardian.

Bani pentru a sprijini apărarea Ucrainei

Planul va fi finanțat prin împrumuturi ale UE, prin atragerea de capital pe piețele financiare și prin utilizarea soldurilor de numerar ale activelor rusești înghețate în UE.

„Propunem să acoperim toate instituțiile financiare care au acumulat astfel de solduri de numerar, iar aceste instituții ar trebui să transfere banii în instrumentul de credit pentru despăgubiri. Cu alte cuvinte, luăm soldurile de numerar, le oferim Ucrainei ca împrumut, iar Ucraina va trebui să ramburseze acest împrumut dacă și când Rusia va plăti despăgubirile”, a spus președinta CE.

Belgia se opune planului Comisiei Europene

Răspunzând opoziției Belgiei față de acest plan, von der Leyen a spus că CE a „ascultat foarte atent” preocupările acesteia și „le-a luat în considerare aproape pe toate”. „Vom împărți povara într-un mod echitabil”, adaugă ea.

Oricum ar fi, propunerea ar putea fi adoptată fără Belgia, întrucât necesită doar o majoritate calificată, a sugerat președinta Comisiei. Totuși, Ursula von der Leyen a zis că UE va continua consultările pe această temă și precizează că „este foarte important să ținem cont de toate preocupările și riscurile existente”.

Ea a precizat că și alte țări care dețin active rusești înghetate sunt invitate să se alăture structurii juridice propuse.

„Suntem angajați pe termen lung cu Ucraina”, deoarece „Rusia are toate mijloacele să prelungească războiul și până acum nu este dispusă, de exemplu, să vină la masa negocierilor pe care președintele Zelenski o oferă constant”, a mai spus von der Leyen, adăugând că, „prin urmare, este un mesaj foarte clar și pentru Rusia că prelungirea războiului de partea lor vine cu un cost ridicat pentru ei”.

„Să fie foarte clar: vrem pace, și (…) nimeni nu își dorește mai mult pacea decât Ucraina, și prin urmare aceasta este o invitație la masa negocierilor”, a mai zis ea.

Precizăm că secretarul de stat american Marco Rubio nu a fost prezent la summitul de miercuri, 3 decembrie, lucru care a stârnit întrebări în rândul liderilor europeni. Nici ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot, nu a fost prezent, întrucât se află în China, alături de Emmanuel Macron, într-o vizită oficială.

