Eurovision 2025. Germania susține participarea Israelului

Postul public german de televiziune care va difuza concursul Eurovision de anul viitor a anunţat joi că Israelul are dreptul de a participa la această competiţie muzicală, într-o perioadă în care mai multe televiziuni europene discută despre o eventuală excludere a acestei ţări din cauza ofensivei sale militare în Fâşia Gaza, informează AFP.

Uniunea Europeană de Radio şi Televiziune (European Broadcasting Union - EBU) a început luni o reuniune de două zile la Geneva pentru a discuta această chestiune, după ce mai multe ţări au ameninţat că se vor retrage din concurs dacă Israelul va fi autorizat să participe.

Postul regional german SWR, care va avea misiunea de a transmite începând din 2026 acest eveniment în Germania, a considerat într-un comunicat că "postul israelian KAN răspunde la toate exigenţele impuse pentru a participa" la concurs.

Organizarea concursului muzical Eurovision este o chestiune care ţine de posturile TV membre ale EBU, nu de guvernele ţărilor, a insistat difuzorul german.

Reprezentanţii SWR s-au declarat "încrezători că o soluţie conformă cu principiile EBU va putea fi găsită".

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat la începutul lunii octombrie că Germania ar trebui să se retragă de la Eurovision 2026 dacă Israelul va fi exclus din competiţie.

"Nu poate avea loc Eurovision fără Israel", a spus miercuri şi ministrul german al Culturii, Wolfram Weimer, într-o declaraţie transmisă joi de Guvernul de la Berlin.

El consideră că este "şocant să vezi că artişti din Europa sunt excluşi doar pentru că sunt israelieni" sau "evrei" şi consideră că "acest lucru încalcă profund valorile fundamental europene".

Germania este un susţinător tradiţional al Israelului datorită responsabilităţii sale istorice în Holocaust. Germania a criticat însă recent ofensiva militară israeliană în Fâşia Gaza, care a făcut cel puţin 70.000 de morţi, potrivit datelor - considerate fiabile de ONU - transmise de Ministerul Sănătăţii din acest teritoriu controlat de organizaţia teroristă Hamas.

Eurovision este cel mai vizionat concurs muzical din lume şi este cu regularitate un teatru al confruntărilor geopolitice.

Rusia a fost exclusă de EBU din concursul Eurovision în urma invaziei sale militare declanşate în Ucraina în 2022. Belarusul a fost exclus cu un an mai devreme, după realegerea - contestată de UE - în funcţia de preşedinte a lui Aleksandr Lukaşenko.

În perioada în care Rusia a fost exclusă din concurs, televiziunile publice germane ARD şi ZDF au salutat "o decizie corectă".

EBU, înfiinţată în 1950 şi al cărei sediu se află la Geneva, reuneşte 113 organizaţii media din 56 de ţări.