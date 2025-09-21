Concurenta americană de la Intervision, Eurovisionul organizat de Putin, Vassy, și-a anulat participarea în ultimul moment din cauza unei „presiuni politice”, au anunțat, în direct, prezentatorii concursului internațional promovat de Kremlin ca alternativă la Eurovision.

„Din motive independente de organizatori și de delegația americană, din cauza unei presiuni politice fără precedent exercitate de Guvernul australian, cântăreața Vassy (cetățeană americană și australiană) nu va mai putea cânta în concurs”, au transmis, în direct, prezentatorii.

Miercuri, organizatorii festivalului anunțaseră deja schimbarea reprezentantului SUA, care inițial era Brando Howard, cu interpreta și producătoarea Vassy, precum și participarea fostului solist al formațiilor Deep Purple și Rainbow, Joe Lynn Turner, în calitate de jurat.

La începutul concursului, au circulat zvonuri privind interzicerea steagurilor americane la eveniment, însă acestea au fost dezmințite de organizatori.

Cântăreața a declarat pentru ABC că a părăsit Moscova și că este „încă în stare de șoc”, adăugând că este reticentă în a oferi mai multe detalii până nu va discuta cu guvernul australian.

„Deocamdată, îmi voi lua timp să procesez totul”, a spus ea.

„Deși este dureros pentru fani și pentru muzică faptul că a trebuit să mă retrag, vreau să mă asigur că fac ceea ce este corect și că urmez îndrumările potrivite”, a mai zis ea.

Guvernul australian nu a avut „nicio implicare” în concursul muzical Intervision, a declarat pentru ABC un purtător de cuvânt al Departamentului de Afaceri Externe și Comerț.

Purtătorul de cuvânt nu a comentat în mod specific cazul lui Vassy.

În 2022, Australia a impus sancțiuni principalului sponsor al concursului, banca rusă VTB, deținută majoritar de stat.

Născută în Darwin, din părinți imigranți greci, Vassy s-a mutat în Statele Unite în anii 2010, devenind prima artistă australiană care a ajuns pe primul loc în topul Billboard Dance Club Songs cu piesa We Are Young.

Ea s-a întors în Australia în 2022.

În 2023, Vassy a devenit prima femeie care a câștigat trofeul Icon la Electronic Dance Music Awards din Miami.

Australia a impus Rusiei cele mai mari sancțiuni de la începutul războiului

Australia a avut o poziție fermă împotriva invaziei Rusiei în Ucraina. Iată principalele elemente ale poziției sale: Guvernul australian a condamnat în mod repetat și oficial agresiunea Rusiei, încă din februarie 2022. Australia a oferit asistență financiară, militară și umanitară semnificativă Ucrainei (inclusiv vehicule blindate, obuze de artilerie și alte echipamente militare). Australia a impus sancțiuni extinse împotriva băncilor, companiilor și oligarhilor ruși, precum și restricții asupra exporturilor.

Vietnam, câștigătorul concursului

Ediția din acest an a concursului muzical Intervision, care a prezentat artiști ce promovează „valorile tradiționale ale familiei”, a atras cântăreți din 23 de țări, reprezentând mai mult de jumătate din populația lumii, inclusiv din China, India și Brazilia.

Duc Phuc, din Vietnam, a fost desemnat câștigător în primele ore ale dimineții de duminică, de către un juriu format din reprezentanți ai fiecărei țări participante. A obținut un premiu în bani de 30 de milioane de ruble (546.000 dolari.)

Kârgâzstan a obținut locul al doilea, iar Qatar s-a clasat pe locul al treilea

Toate melodiile au fost interpretate în limbile naționale.

Reprezentantul Rusiei, Shaman, al cărui nume real este Yaroslav Dronov, a cerut juriului să nu ia în considerare prestația sa, întrucât Moscova a fost orașul gazdă.

Spectacolul a fost transmis în direct la televiziunea rusă, iar organizatorii au afirmat că a fost difuzat și pe Internet sau la televiziunile din alte țări.