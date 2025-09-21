€ 5.0719
Data publicării: 14:26 21 Sep 2025

Rusia a lansat versiunea proprie de Eurovision. Ce țări au participat

Autor: Darius Muresan
microfon_70673100 Microfon / Foto Pexels
 

Rusia a reunit sâmbătă seară artişti din aproximativ douăzeci de ţări, relansând concursul muzical Intervision, cu promovarea "valorilor tradiţionale" şi a tehnologiilor ultramoderne, pentru a rivaliza cu Eurovisionul.

Rusia consideră Eurovisionul ca având valori decadente, amintește Agerpres și AFP.

Născut în perioada sovietică şi relansat anul acesta din ordinul preşedintelui Vladimir Putin, concursul Intervision 2025 a fost câştigat de Vietnam, al cărui reprezentant, Duc Phuc, a interpretat pe scena de la Live Arena, lângă Moscova, un cântec inspirat dintr-un poem despre bambusul vietnamez.

Cântăreţul Duc Phuc, care a câştigat în urmă cu zece ani concursul "The Voice" în Vietnam, nu şi-a ascuns emoţiile şi le-a mulţumit tuturor spectatorilor "pentru fiecare secundă dedicată" Intervisionului, care a durat aproximativ patru ore.

Rusul Shaman, o personalitate emblematică a concertelor patriotice, a prezentat un cântec liric, înainte de a anunţa că îi va cere juriului să nu ia în considerare participarea sa.

"Ospitalitatea este o parte inalienabilă a sufletului rus şi înţeleg că, potrivit legii ospitalităţii, nu am dreptul să fiu printre pretendenţii la victorie", a declarat el în faţa spectatorilor.

"Valori tradiţionale"



Preşedintele Vladimir Putin a salutat "ideea principală" a concursului Intervision, care, în opinia sa, constă în "respectarea valorilor tradiţionale şi a diversităţii culturale".

Majoritatea participanţilor au urcat pe scenă îmbrăcaţi în costume naţionale sau în ţinute sobre, cântând în limba lor maternă.

La începutul spectacolului, fiecare ţară a fost prezentată printr-o siluetă gigantică dansând în costume tradiţionale, creată cu ajutorul tehnologiilor de realitate augmentată.

În total, 23 de ţări urmau să participe la Intervision 2025, dar Vassy (Vasiliki Karagiorgos), o cântăreaţă australiană de muzică electronică şi pop care urma să reprezinte Statele Unite, a fost nevoită să se retragă în ultimul moment, potrivit organizatorilor.


"Presiuni politice"

Într-un comunicat, organizatorii competiţiei au menţionat "presiuni politice fără precedent din partea guvernului australian" exercitate asupra cântăreţei Vassy.

Cântăreţul rock american Joe Lynn Turner, fost membru al trupei Deep Purple, a făcut totuşi parte din juriul internaţional care a desemnat câştigătorul.

Pe scena concursului Intervision 2025 au evoluat şi cubaneza Zulema Iglesias Salazar, cu o rumba veselă, qatareza Dana Al Meer, vocea ceremoniei de deschidere a Cupei Mondiale de Fotbal 2022, duoul malgaş Denise şi D-Lain, precum şi sârbul Slobodan Trkulja, cu piesa "Trei trandafiri", dedicată celor trei fiice ale sale.

Următoarea ediţie a concursului Intervision va fi găzduită în 2026 de Arabia Saudită, au afirmat organizatorii.

Nicio ţară din Uniunea Europeană nu a trimis participanţi la Intervision, prezentat de autorităţile ruse ca o alternativă la Eurovision, care promovează valori occidentale "decadente", în contextul în care Rusia este vizată de sancţiuni occidentale severe din cauza ofensivei sale militare din Ucraina, lansată în 2022.


Audienţă record?

Numărul de vizionări ale spectacolului, transmis în direct sau în înregistrare în fiecare ţară participantă, ar putea ajunge la un miliard, potrivit organizatorilor.

Ţările participante, printre care se numără în special partenerii Rusiei din BRICS (Brazilia, India, China, Africa de Sud, Egipt, Emiratele Arabe Unite), reprezintă în total peste 4 miliarde de locuitori, potrivit cifrelor oficiale.

"Dacă cel puţin unul din trei sau unul din patru telespectatori urmăreşte concursul, va fi o audienţă fără precedent", a declarat Konstantin Ernst, directorul general al postului public de televiziune rus Pervîi Kanal, principalul organizator al Intervision, în cadrul prezentării concursului în faţa presei.

Audienţa celei de-a 69-a ediţii a Eurovisionului, care a avut loc în luna mai la Basel, în Elveţia, a atins anul acesta 166 de milioane de telespectatori, reprezentând un nou record, potrivit Uniunii Europene de Radiodifuziune şi Televiziune.

Conceput ca un festival al cântecului din ţările aliate fostei U.R.S.S., primul Intervision a fost organizat în 1965 în Cehoslovacia. După Primăvara de la Praga din 1968, acest concurs a fost suspendat, înainte de a fi relansat în 1977 în Polonia, apoi a încetat să mai existe odată cu destrămarea U.R.S.S. la începutul anilor 1990.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

rusia
eurovision
