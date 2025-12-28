Analizăm împreună câteva dintre cele mai importante subiecte discutate în acest an şi vedem dacă s-a schimbat ceva de la 1 ianuarie până la 30 decembrie în ceea ce priveşte mersul pe şoselele României.

Ultima ediţie DC Conducem din 2025 se transmite marţi, 30 decembrie, de la ora 18:00, pe DC News, DC News TV, dar şi pe Facebook şi Youtube.

Dacă aveţi sugestii de subiecte sau imagini din trafic pe care le-aţi dori dezbătute la DC Conducem, ne puteţi contacta pe adresa de e-mail [email protected].

Vă aşteptăm şi în 2026 pentru noi dezbateri despre importanţa condusului defensiv, la noi discuţii despre acţiunile autorităţilor în acest domeniu, dar şi noi analize ale imaginilor din trafic.