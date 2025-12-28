€ 5.0890
DC Conducem - concluziile şi retrospectiva anului 2025
Data actualizării: 17:51 28 Dec 2025 | Data publicării: 16:11 28 Dec 2025

EXCLUSIV DC Conducem - concluziile şi retrospectiva anului 2025
Autor: Florin Răvdan

titi-aur2_95409500 Titi Aur la DC News
 

Încă un an de DC Conducem a ajuns la final. Tragem concluziile şi facem retrospectiva alături de Titi Aur, instructor de conducere defensivă.

Analizăm împreună câteva dintre cele mai importante subiecte discutate în acest an şi vedem dacă s-a schimbat ceva de la 1 ianuarie până la 30 decembrie în ceea ce priveşte mersul pe şoselele României. 

Ultima ediţie DC Conducem din 2025 se transmite marţi, 30 decembrie, de la ora 18:00, pe DC News, DC News TV, dar şi pe Facebook şi Youtube. 

Dacă aveţi sugestii de subiecte sau imagini din trafic pe care le-aţi dori dezbătute la DC Conducem, ne puteţi contacta pe adresa de e-mail [email protected]

Vă aşteptăm şi în 2026 pentru noi dezbateri despre importanţa condusului defensiv, la noi discuţii despre acţiunile autorităţilor în acest domeniu, dar şi noi analize ale imaginilor din trafic. 

dc conducem
titi aur
