SGRT, radioterapie mai sigură și precisă. Dr. Matei Bâră (SANADOR), la DC Medical și DC News

Dr. Matei Bâră, șeful Departamentului de Radioterapie la Centrul Oncologic SANADOR, a fost invitat la DC Medical și DC News. Dr. Matei Bâră ne-a vorbit despre cele mai noi tratamente împotriva cancerului. Subiectele abordate au fost:

Surface Guided Radiotherapy (SGRT)

"Una dintre tehnologiile nou apărute și pe care le folosim este o tehnică de monitorizare a pacientului în timpul tratamentului, numită în engleză Surface Guided Radiotherapy sau, pe scurt, SGRT.

Este o tehnică non-invazivă, complementară tratamentului de radioterapie, în sensul că nu modifică în niciun fel procedura de tratament"

Aplicații SGRT și controlul respirației

"Prima categorie este cea în care sistemul este folosit doar pentru monitorizarea pacientului, adică monitorizarea suprafeței corporale sau a zonei în care se face tratamentul"

Beneficiile SGRT și rolul radioterapiei

"Ideea principală este să menținem un echilibru cât mai bun între volumul pe care dorim să-l tratăm, cu doza prescrisă corespunzătoare fiecărei situații, și organele din jur care trebuie protejate. Pentru fiecare organ din vecinătatea zonei tratate există anumite constrângeri de doză care trebuie respectate"

Emisiunea va fi difuzată miercuri, 23 decembrie, de la ora 17:00, pe DCNews, DCMedical, Facebook și Youtube DCNews.