De ce eșuează dietele. Dr. Doru Negru (SANADOR) enumeră cele mai frecvente greșeli

Acesta subliniază că problema esențială nu este "ce" mâncăm, ci "cât" mâncăm și cât de puțin ne mișcăm.

Dr. Doru Negru ne-a explicat de ce organismul, adaptat la foamea ancestrală, sabotează curele de slăbire prin efectul yo-yo și prin distrugerea masei musculare în favoarea depozitării grăsimii. Subiectele abordate au fost:

• Intoxicația cronică voluntară cu mâncare

"Boala noastră, a noastră a tuturor, se cheamă intoxicație cronică voluntară cu mâncare la un sedentar.

Când ne-a făcut Bunul Dumnezeu sau Mama Natură - ziceți cine vreți - din câte știu eu, ne-a făcut vânători culegători"

• Efortul fizic normal și sedentarismul

"Efortul fizic normal pentru animalul numit om, așa cum scrie în Cartea Vieții, este echivalent cu alergatul a 40 de kilometri pe zi. Numai sportivii de performanță fac efortul normal"

• Anormalitatea sațietății și mâncatul de foame

"De când ne-am născut, trăim în anormalitate. Singura dată în viața noastră când am mâncat de foame a fost când am fost sugari. Sugarul urlă de foame și mama îi dă țâța ca să tacă și nu poate să-i dea mai mult decât îi trebuie"

• Modificările biologice după 40 de ani (modul economic)

" În momentul în care începem să scriem cu patru în față, suntem pe panta descendentă a posibilităților fizice. Organismul nostru știe, din memorie ancestrală, că va găsi tot mai greu mâncare"

• Obezitatea, boală cronică socio-educațională

" Și atunci când vedem că ne-am îngrășat - pentru că obezitatea e o boală - e o boală care a explodat în societate. E o boală cronică. E o boală care nu se vindecă niciodată. Însă obezitatea nu e o boală "bolnavă". E o boală socio-educațională"

• Cura de slăbire și fenomenul Yo-Yo

"Asta este fenomenul yo-yo: multe cure de slăbire nu fac decât să crească masa totală, să crească proporția de grăsime și să scadă proporția de masă musculară"

• Noile medicamente antidiabetice (efecte asupra obezității)

"Să fiu sincer, unul din patru pacienți nu răspunde la tratament. În plus, au apărut discuții despre riscul de depresie, pentru că… pur și simplu nu mai mănânci de plăcere"

Vezi emisiunea dând click pe imaginea de mai sus

• Mâncatul de sărbători

"Nu mai știm de nașterea Domnului, nu mai știm de Înviere. Știm doar să tăiem porcul, să tăiem mielul, să facem mațe și să bem coniac, să mâncăm cozonac"

• Importanța mesei de seară

"Vedeți, era povestea aceea: să nu mănânci după ora șase seara. Că pinguinul e o rândunică ce a mâncat după ora șase. Fără discuție, așa este foarte bine. O singură condiție: să te culci la ora nouă"

• Îndulcitori

"Îndulcitorii ăștia nu sunt nici buni, nici răi. Nu știu dacă sunt mai buni sau mai puțin buni. În primul rând, gustul e ciudat"

• Pâine

"Dacă nu simt gustul pâinii în gură, nu știu dacă e bine sau rău. Dar eu mănânc și mă hrănesc cu pâine. M-am obișnuit să simt gustul pâinii. Eu mănânc și mămăliga cu pâine"

Vezi emisiunea dând click pe imaginea de mai sus

Emisiunea va fi difuzată vineri, 19 decembrie, de la ora 11:00, pe:

Site-urile:

www.dcmedical.ro

www.dcnews.ro

www.dcnewstv.ro

YouTube:

https://www.youtube.com/@dcmedicalro5539

https://www.youtube.com/@dcnewsromania

https://www.youtube.com/@ClipuriDCNewsTV

Facebook:

https://www.facebook.com/dcmedicalro

https://www.facebook.com/dcnews.ro

https://www.facebook.com/dcnewstv