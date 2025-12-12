€ 5.0904
DCNews Stiri Interviuri DCNews Scriitoarea Miruna Vlada, invitata săptămânii la De Ce Citim/ VIDEO
Data publicării: 12:46 12 Dec 2025

EXCLUSIV Scriitoarea Miruna Vlada, invitata săptămânii la De Ce Citim/ VIDEO
Autor: Anca Murgoci

Scriitoarea Miruna Vlada, invitata săptămânii la De Ce Citim: VIDEO Scriitoarea Miruna Vlada, invitata săptămânii la De Ce Citim/ VIDEO
 

Scriitoarea Miruna Vlada este invitata unei noi ediții De Ce Citim. 

Sâmbătă, 13 decembrie, începând cu ora 17.00, scriitorii Flaviu George Predescu și Miruna Vlada vor dialoga într-o nouă ediție a emisiunii  De Ce Citim, despre reducerea numărului de biblioteci publice, PEN România dar și despre poezie și geopolitică. 

Emisiunea va putea fi urmărită pe toate platformele online ale DC News şi DC News TV, atât în cadrul acestui articol cât şi pe Facebook şi YouTube. 

De asemenea, o puteți urmări, duminică, de la ora 19:00, la Radio Vocativ! 

de ce citim
Comentarii

