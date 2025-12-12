Sâmbătă, 13 decembrie, începând cu ora 17.00, scriitorii Flaviu George Predescu și Miruna Vlada vor dialoga într-o nouă ediție a emisiunii De Ce Citim, despre reducerea numărului de biblioteci publice, PEN România dar și despre poezie și geopolitică.

Emisiunea va putea fi urmărită pe toate platformele online ale DC News şi DC News TV, atât în cadrul acestui articol cât şi pe Facebook şi YouTube.

De asemenea, o puteți urmări, duminică, de la ora 19:00, la Radio Vocativ!