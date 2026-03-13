€ 5.0938
|
$ 4.4079
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0938
|
$ 4.4079
 
DCNews Stiri Internațional Serbia recunoaște că deține rachete de croazieră supersonice
Data publicării: 08:12 13 Mar 2026

Serbia recunoaște că deține rachete de croazieră supersonice
Autor: Crişan Andreescu

Vucic a anunțat că Serbia va avea mii de roboți înarmați la următoarea paradă militară Aleksandar Vucic, președintele Serbiei. Sursa Foto: Agerpres

Președintele sârb Aleksandar Vucic a recunoscut joi seară că țara sa deține rachete de croazieră sol-sol supersonice chinezești, după ce fotografii cu aceste arme montate pe avioane de vânătoare sârbe au apărut online.

Aceste imagini, care au început să circule la începutul acestei săptămâni pe rețelele sociale și pe blogurile specializate în probleme de apărare, arată ceea ce sunt probabil rachete CM-400AKG, produse de China, montate pe MiG-29, avioane de fabricație rusească, relatează AFP.

'Deținem lucruri pe care nu le arătăm', a declarat Vucic la televiziunea națională sârbă când a fost întrebat despre această chestiune. 'Avem un număr important și vom avea și mai multe ca acestea', a adăugat el.

Șeful statului a refuzat să ofere mai multe detalii despre aceste arme, subliniind doar că că sunt 'extrem de scumpe' și 'extrem de eficiente'.

Experții cred că această rachetă, prezentată ca versiunea de export a rachetei chinezești YJ-12, ar putea fi capabilă să atingă viteze aproape hipersonice.

Serbia, candidată la aderarea la UE, este una dintre puținele țări din Balcanii de Vest care nu este membră NATO și a investit masiv în apărarea sa pentru a-și 'păstra neutralitatea'.

Cea mai recentă achiziție cunoscută este cea a 12 avioane de vânătoare Rafale, fabricate în Franța, o comandă în valoare totală de 2,7 miliarde de euro.

Reacții în celelalte state provenite din fosta Iugoslavie

Serbia menține, de asemenea, legături strânse cu Rusia, de la care a achiziționat deja arme.

Într-o regiune sfâșiată de războiul din anii 1990, imaginile avionului sârb echipat cu noile rachete au stârnit reacții în celelalte state provenite din fosta Iugoslavie.

Premierul croat Andrej Plenkovic a anunțat că va alerta NATO, din care țara sa face parte, despre 'acest tip de armament, nou în arsenalul armatei sârbe'.

Deși Serbia nu este membră NATO, Vucic a declarat că Belgradul menține relații bune cu această organizație și va 'face totul' pentru a le păstra.

'Tot ceea ce facem are ca scop apărarea țării noastre', a subliniat Vucic. (Agerpres)

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Pensia medie lunară crește, iar numărul pensionarilor ajunge aproape de 5 milioane - date INS
Publicat acum 14 minute
Haos înainte de deschiderea sezonului estival. "Legea aberantă" care-i sabotează pe operatorii de pe litoral. Buzoianu, luată la întrebări de Chirieac
Publicat acum 19 minute
Cât a scăzut rata anuală a inflaţiei în luna februarie 2026
Publicat acum 29 minute
Trimite colet simplu și rapid cu garanția livrării în deplină siguranță
Publicat acum 35 minute
Scandal în trafic la Alba Iulia: O femeie, lovită de un alt șofer, la semafor
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 3 ore si 22 minute
Horoscop 13 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 35 minute
Un avion american s-a prăbuşit
Publicat acum 2 ore si 5 minute
BANCUL ZILEI: Relația de cuplu
Publicat acum 1 ora si 44 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 14. Soldat francez ucis și avion american prăbușit. Clădire avariată în Dubai
Publicat acum 2 ore si 40 minute
Serbia recunoaște că deține rachete de croazieră supersonice
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close