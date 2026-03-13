Serbia recunoaște că deține rachete de croazieră supersonice

Aceste imagini, care au început să circule la începutul acestei săptămâni pe rețelele sociale și pe blogurile specializate în probleme de apărare, arată ceea ce sunt probabil rachete CM-400AKG, produse de China, montate pe MiG-29, avioane de fabricație rusească, relatează AFP.

'Deținem lucruri pe care nu le arătăm', a declarat Vucic la televiziunea națională sârbă când a fost întrebat despre această chestiune. 'Avem un număr important și vom avea și mai multe ca acestea', a adăugat el.

Șeful statului a refuzat să ofere mai multe detalii despre aceste arme, subliniind doar că că sunt 'extrem de scumpe' și 'extrem de eficiente'.

Experții cred că această rachetă, prezentată ca versiunea de export a rachetei chinezești YJ-12, ar putea fi capabilă să atingă viteze aproape hipersonice.

Serbia, candidată la aderarea la UE, este una dintre puținele țări din Balcanii de Vest care nu este membră NATO și a investit masiv în apărarea sa pentru a-și 'păstra neutralitatea'.

Cea mai recentă achiziție cunoscută este cea a 12 avioane de vânătoare Rafale, fabricate în Franța, o comandă în valoare totală de 2,7 miliarde de euro.

Reacții în celelalte state provenite din fosta Iugoslavie

Serbia menține, de asemenea, legături strânse cu Rusia, de la care a achiziționat deja arme.

Într-o regiune sfâșiată de războiul din anii 1990, imaginile avionului sârb echipat cu noile rachete au stârnit reacții în celelalte state provenite din fosta Iugoslavie.

Premierul croat Andrej Plenkovic a anunțat că va alerta NATO, din care țara sa face parte, despre 'acest tip de armament, nou în arsenalul armatei sârbe'.

Deși Serbia nu este membră NATO, Vucic a declarat că Belgradul menține relații bune cu această organizație și va 'face totul' pentru a le păstra.

'Tot ceea ce facem are ca scop apărarea țării noastre', a subliniat Vucic. (Agerpres)