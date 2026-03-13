€ 5.0938
Vremea până pe 13 aprilie, prognoza ANM. Primăvara își intră pe deplin în drepturi
Data publicării: 09:08 13 Mar 2026

Vremea până pe 13 aprilie, prognoza ANM. Primăvara își intră pe deplin în drepturi
Autor: Doinița Manic

imagine cu un copac inflorit, primavara ANM anunță temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei. Foto: Pixabay

ANM a emis prognoza meteo până pe 13 aprilie.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo până pe 13 aprilie. Potrivit meteorologilor, urmează săptămâni cu vreme bună, temperaturile fiind până pe 30 martie chiar mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă, în anumite zone ale țării.

Vremea în săptămâna 16-23 martie

Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, nordice, precum și la munte, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar la nivelul întregii țări.

Vremea în săptămâna 23-30 martie

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Excepție vor face regiunile sudice și sud-estice, unde valorile termice vor fi apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în regiunile vestice, nordvestice și centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Vremea în săptămâna 30 martie - 6 aprilie

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru această perioadă, în toate regiunile.

Vremea în săptămâna 6 aprilie - 13 aprilie

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi apropiate de cele normale în majoritatea regiunilor.

