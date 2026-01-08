€ 5.0905
Data publicării: 10:44 08 Ian 2026

Ninsori și ger în Capitală. Prognoza meteo actualizată pentru București
Autor: Ioan-Radu Gava

Foto: Agerpres Vreme severă la începutul anului 2026: ninsoare, polei, vânt puternic și viscol. Sursa foto: Agerpres
 

Vreme rece, lapoviţă şi ninsori în Bucureşti, în următoarele zile.

Vremea va fi deosebit de rece şi va ninge, în Bucureşti, în următoarele zile, iar valorile termice maxime nu vor mai trece de două grade, se arată în prognoza publicată, joi, de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).

Astfel, în intervalul 8 ianuarie, ora 10:00 - 9 ianuarie, ora 8:00, în Capitală, vremea se va răci şi regimul termic se va apropia de cel specific datei din calendar. Cerul va avea înnorări pe parcursul zilei şi vor fi precipitaţii slabe sub formă de lapoviţă şi ninsoare, apoi va deveni variabil. Vântul va avea intensificări, cu rafale în general de 50 - 55 km/h. Temperatura maximă va fi cuprinsă între un grad şi două grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de -6 grade.

CITEȘTE ȘI                -                Va ninge, din nou, în București. Prognoza meteo 6 - 9 ianuarie în țară și în Capitală

De asemenea, de vineri dimineaţa şi până sâmbătă, la ora 10:00, cerul va fi variabil, cu înnorări temporare noaptea când probabilitatea pentru precipitaţii slabe mixte ce pot favoriza depuneri de polei (ploaie, lapoviţă şi ninsoare) va fi ridicată. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de două grade, iar cea minimă va oscila între -3 grade şi -1 grad.

Zona Municipiului Bucureşti se va afla, joi, sub incidenţa unui mesaj de atenţionare meteorologică Cod galben, ce vizează intensificările de vânt şi precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare.

Totodată, până vineri, la ora 10:00, va fi valabil un Cod galben de intensificări ale vântului, iar până sâmbătă dimineaţa este în vigoare o informare de interes general, ce vizează răcirea vremii. 

Ninsori și ger în Capitală. Prognoza meteo actualizată pentru București
