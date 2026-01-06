Vreme mohorâtă, ninsori și ger în a doua parte a săptămânii. ANM anunță scăderi drastice de temperatură

„Astăzi e o vreme în general închisă, cu valori de temperaturi mai mari în partea de sud-est, în special în zona Dobrogei, acolo unde și pe parcursul ultimelor 24 de ore, mai precis ziua de luni și de duminică, a adus valori mai mari de 14-15 grade Celsius”, a anunțat directorul ANM.

Frig și precipitații mixte în vest, centru și nord

În restul țării, temperaturile sunt mult mai scăzute, iar precipitațiile își fac simțită prezența.

„În rest, temperaturi maxime sub minus un grad, mai ales în zonele centrale și nordice ale țării, însă nu vor lipsi și precipitațiile mixte. În Banat, în Crișana, în Maramureș, vorbim de ploi, lapoviție și local ninsori”, a precizat șefa ANM la B1.

Ninsori și strat consistent de zăpadă la munte

Noaptea următoare va aduce ninsori cu depunere de strat în mai multe regiuni, inclusiv în zonele intracarpatice.

„Ninsorile cu depunere de strat pe parcursul nopții care va urma, vor avea loc de asemenea și în Transilvania și în Moldova. Cu siguranță, la altitudini mai mari de 1700 de metri, vor predomina ninsorile, se va depune în continuare strat de zăpadă, acolo unde e deja.

În zona montană, de pildă înaltă, la Vârfu Omul, înregistrăm la această oră cea mai mare grosime al stratului de zăpadă și vorbim de 155 cm sau la Bâlea Lac, 98 cm. Și în celelalte masive montane, stratul de zăpadă depășește 50 cm”, transmite Elena Mateescu.

Ploi și temperaturi moderate în Capitală

În București, vremea rămâne mohorâtă, cu precipitații și temperaturi relativ blânde pentru această perioadă.

„Cantitățile de precipitații pe parcursul zilei de azi vor cumula valori de 10-20 litri pe metru pătrat și în capitală. Va fi o vreme în general închisă, o maximă în jurul la 7 grade, va urma o noapte mai rece cu doar 1-2 grade și cu siguranță o să consemnăm și perioade în care ploile sau burnița o să fie prezente.

De asemenea, pentru capitală, de la mijlocul acestei săptămâni, chiar de miercuri, temperaturile pe parcursul nopții vor deveni și ele negative. Este posibil și în capitală să ne apropiem de 0 grade Celsius, dar, așa cum menționam, precipitații slabe sub formă de ploaie, ulterior este posibil să avem și în capitală lapovitțe și ninsori”, a precizat șefa ANM.

Răcire accentuată de joi: maxime de până la minus 7 grade

Începând de joi, România va fi afectată de o masă de aer rece, care va determina o scădere semnificativă a temperaturilor.

„Miercuri, temperatură deja este în scădere comparativ cu ziua de astăzi. Însă, mai ales de joi, temperaturile vor scădea pentru că o masă de aer rece va aborda zona țării noastre. Cele mai coborâte valori se vor înregistra în partea de vest, centru și nord a țării, acolo unde, pe parcursul zilei de joi, maximele nu vor depăși minus 7 grade Celsius, de pildă în Banat sau în Crișana. Cel mai cald va fi în zona Dobrogei 10-11 grade.

Însă, începând de joi, nopțile vor fi unele geroase. Vor fi temperaturi spre minus 15-13 grade în partea de vest a țării și în depresiunile intramontane, până la minus un grad pe litoral. Iată, deja, temperaturi negative în întreaga țară”, a încheiat Elena Mateescu.