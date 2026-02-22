€ 5.0974
|
$ 4.3327
|

Subcategorii în Sport

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0974
|
$ 4.3327
 
DCNews Sport Cristi Chivu uimește Italia. Inter Milano joacă ireproșabil și se apropie de câștigarea campionatului
Data publicării: 13:03 22 Feb 2026

Cristi Chivu uimește Italia. Inter Milano joacă ireproșabil și se apropie de câștigarea campionatului
Autor: Bogdan Bolojan

cristi chivu inter milano Antrenorul român de fotbal Cristian Chivu, tehnicianul echipei italiene Inter Milano. Sursa foto: Agerpres

Fenomenul "Chivu" la Milano: Inter câștigă un nou meci și pare că defilează spre titlu sub comanda românului.

Cristian Chivu confirmă că este noul antrenor minune din Serie A. Deși a preluat banca tehnică a nerazzurrilor fără un palmares stufos, fostul căpitan al naționalei României a transformat-o pe Inter într-o mașinărie de fotbal. După ce a reușit „miracolul” la Parma, și a salvat echipa de la retrogradare într-un moment critic, Chivu a fost instalat la cârma Interului. A devenit rapid cel mai important și respectat antrenor român al momentului.

Sâmbătă seară, în etapa a 26-a, Inter s-a impus fără mari emoții în deplasarea de la Lecce, scor 2-0. Victoria a fost pecetluită târziu, dar autoritar, prin golurile marcate de veteranii: Henrikh Mkhitaryan (min. 75) și Manuel Akanji (min. 82).

Prin acest succes, Inter profită de pașii greșiți ai rivalelor și se distanțează la 10 puncte de ocupanta locului secund, AC Milan.

Paradoxul Chivu: Defensiv la bază, ofensiv prin excelență

Deși Chivu a fost unul dintre cei mai eleganți și respectați fundași din istoria modernă, a rămas în inima suporterilor la Ajax, AS Roma și ulterior la Inter (unde a făcut parte din generația Triplei din 2010),  filozofia sa ca antrenor este surprinzător de ofensivă.

Sub bagheta sa, Inter Milano deține în acest moment unul dintre cele mai prolifice atacuri din Italia. Până în această etapă, echipa a reușit să marcheze 62 de goluri, cu un joc bazat pe posesie și verticalizare care a lăsat mască criticii ce îi reproșau, la început, lipsa de experiență.

"Chivu a adus rigoarea defensivă învățată de la marii antrenori, dar a eliberat forța ofensivă a echipei. Este liderul de care Inter avea nevoie", scrie presa italiană.
 
În acest moment, ierarhia din Serie A este dominată autoritar de Inter Milano, care conduce cu 64 de puncte după 26 de etape. Inter are un avans confortabil de zece puncte față de marea rivală AC Milan (54 pct), care urmează să întâlnească Parma. Podiumul este completat de Napoli (50 pct), în timp ce lupta pentru locurile de Champions League rămâne încinsă între AS Roma (47 pct), Juventus (46 pct), care vine după un eșec surprinzător acasă cu Como  și revelatia Como (45 pct).

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

cristi chivu
inter milano
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 33 minute
Vremea se încălzește în toată țara, temperaturile urcă până la 14 grade în următoarele zile
Publicat acum 41 minute
Ungaria blochează ultimul pachet de sancțiuni împotriva Rusiei și dă vina pe Ucraina
Publicat acum 44 minute
Vasile Ioana, învățături despre Postul Mare. Sunt gânduri transmise din Țara Sfântă / video
Publicat acum 59 minute
FCSB - Metaloglobus. Charalambous anunță jucătorul „OUT” din echipa lui Becali
Publicat acum 1 ora si 2 minute
Trafic aglomerat pe Podul Giurgiu-Ruse: Autoturismele au prioritate în fața camioanelor
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 1 ora si 43 minute
Văduva lui Gabriel Cotabiță, reținută într-un dosar de proxenetism
Publicat acum 6 ore si 20 minute
Horoscop 22 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 7 ore si 13 minute
BANCUL ZILEI: Soția, o nouă propunere...
Publicat acum 5 ore si 38 minute
Primul mariaj cu un robot e deja real. Radu Leca arată și cât costă o amantă virtuală: "Sunt cu gândul la tine"
Publicat acum 3 ore si 39 minute
Macron îi scrie lui Trump, după ce președintele SUA s-a "răzbunat" pe doi oficiali francezi
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close