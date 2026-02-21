Finală tare la JO 2026: Canada - SUA, la hochei masculin / Cum arată clasamentul general pe medalii după finalele de vineri

În prima semifinală, Canada a învins deţinătoarea titlului olimpic, Finlanda, cu scorul de 3-2. Astfel, Canada va juca finala olimpică pentru prima oară din anul 2014, datorită unui gol înscris când mai erau 35 de secunde din timpul regulamentar.

Canada, campioană olimpică în 2010 şi 2014, nu a obţinut decât o medalie de bronz la ultimele ediţii ale Jocurilor, mai precis în 2018, iar în 2022 s-a clasat pe şase.

În cealaltă semifinală, echipa Statelor Unite a învins Slovacia, medaliată cu bronz la JO 2022, cu 6-2. Statele Unite au câştigat titlul olimpic doar de două ori, în 1960 şi 1980.

Rivalitate uriașă între SUA și Canada și la hochei

Rivalitatea din hochei între Statele Unite ale Americii şi Canada datează încă de la primele Jocuri de iarnă, din anul 1924. În iarna trecută, un meci între cele două formații la Montreal a fost tensionat, cu suporterii canadieni huiduind imnul american şi trei încăierări pe gheaţă.

Slovacia şi Finlanda vor disputa sâmbătă finala mică, iar finala mare va avea loc duminică, între Canada şi SUA.

JO 2026: Clasamentul pe medalii după finalele de vineri

Norvegia se menţine pe primul loc în clasamentul pe medalii, la finalul zilei de vineri, a cincisprezecea zi a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina (6-22 februarie), cu 17 medalii de aur, 10 de argint şi 10 de bronz. Pe locul secund se află Statele Unite (10-12-7), iar pe poziţia a treia este Italia (9-5-13).

Nu mai puţin de 28 ţări au cucerit medalii până acum, după 102 din cele 116 finale.

Loc ţara aur argint bronz total

1 Norvegia 17 10 10 37

2 SUA 10 12 7 29

3 Italia 9 5 13 27

4 Olanda 8 7 3 18

5 Germania 6 8 8 22

6 Franţa 6 8 6 20

7 Elveţia 6 6 5 17

8 Suedia 6 6 4 16

9 Austria 5 8 5 18

10 Japonia 5 7 12 24

11 Canada 4 5 8 17

12 China 4 3 5 12

13 Coreea de Sud 3 4 3 10

14 Australia 3 2 1 6

15 Marea Britanie 3 0 0 3

16 Cehia 2 2 0 4

17 Slovenia 2 1 1 4

18 Spania 1 0 1 2

19 Brazilia 1 0 0 1

19 Kazahstan 1 0 0 1

21 Polonia 0 3 1 4

22 Noua Zeelandă 0 2 1 3

23 Finlanda 0 1 4 5

24 Letonia 0 1 1 2

25 Estonia 0 1 0 1

25 Georgia 0 1 0 1

27 Bulgaria 0 0 2 2

28 Belgia 0 0 1 1

JO 2026 - Short-track (patinaj viteză pe pistă scurtă): Sportiva sud-coreeană Gilli Kim, medaliată cu aur la 1.500 metri

Patinatoarea sud-coreeană Gilli Kim a reușit să câștige medalia de aur în proba de 1.500 de metri, vineri seara, în concursul de short-track (n.red. patinaj viteză pe pistă scurtă), la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, transmite Reuters.

Gilli Kim s-a impus cu timpul de 2 min 32 sec 076/1000. Medalia de argint a fost câștigată de conaţionala Minjeong Choi, campioana en titre, în 2 min 32 sec 450/1000. Podiumul a fost completat de patinatoarea din SUA Corinne Stoddard, în 2 min 32 sec 578/1000.

Legendara patinatoare italiană Arianna Fontana doar pe locul 5

Legendara patinatoare din Italia Arianna Fontana nu a reușit să urce pe podium, performanţă cu care ar fi egalat un record de medalii. Fontana s-a clasat doar pe locul 5.

Kim, aflată la primele sale Jocuri Olimpice, a făcut parte din ştafeta feminină a ţării sale, care a câştigat miercuri aurul olimpic, bilanţul său la Milano-Cortina fiind completat de o medalie de bronz la 1.000 de metri.

Poloneza Kamila Sellier a suferit un accident îngrozitor în sferturile de finală, fiind tăiată pe faţă de patina unei alte concurente şi a fost evacuată pe targă.

Cu cinci tururi înainte de sosire, patinatoarea poloneză de 25 de ani a căzut într-o curbă şi a fost lovită accidental cu patina la nivelul ochiului stâng. Imediat cursa a fost oprită și Sellier a fost evacuată, iar sportiva americană Kristen Santos-Griswold, considerată responsabilă de accident, a fost descalificată.

JO 2026 - Short-track (patinaj viteză pe pistă scurtă): Olanda a câştigat proba masculină de ştafetă 5.000 metri

Echipa masculină a Olandei a câştigat proba de ştafetă 5.000 de metri, în concursul de short-track, vineri seara, la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina 2026, relatează agenţiile internaţionale de presă.

Echipa Olandei a fost compusă din fraţii Jens van 't Wout, care a obţinut al treilea titlu olimpic la Milano-Cortina şi Melle van 't Wout, dar şi din Teun Boer şi Friso Emons. Olanda a câștigat cu timpul de 6 min 51 sec 847/1000, după 45 de tururi de pistă.

Coreea de Sud (Daeheon Hwang, Jeongmin Lee, Juneseo Lee, Jongun Rim) a câștigat argintul, în 6 min 52 sec 239/1000. Bronzul a revenit Italiei (Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Luca Spechenhauser şi Andrea Cassinelli), în 6 min 52 sec 335/1000.

Deziluzie pentru Canada, cvadruplă campioană olimpică în această probă

Canada, cvadruplă campioană olimpică în această probă, s-a situat pe locul 4. Olanda nu câştigase nicio medalie olimpică în această probă până acum, iar meritul pentru această performanţă le revine, în principal, fraţilor van 't Wout, notează DPA.

Jens van 't Wout a mai obţinut medalia de aur la 1.000 m, 1.500 m şi bronz la 500 metri. Melle a mai câştigat argintul la 500 de metri.

JO 2026: Echipa masculină a Elveţiei a obţinut medaliile de bronz la Curling

Echipa masculină de curling a Elveţiei a câștigat medaliile de bronz, vineri seara, după ce a învins Norvegia cu 9-1, în finala mică a turneului, relatează agenţiile internaţionale de presă.

Elveţia a câştigat toate cele nouă partide din faza preliminară, însă a pierdut semifinala cu campioana mondială Marea Britanie.

Yannick Schwaller şi Benoit Schwarz-van Berkel au fost protagoniștii victoriei, însă din echipă au mai făcut parte Sven Michel, Pablo Lachat-Couchepin şi Kim Schwaller.

Rezultatul de vineri seară a fost a opta medalie olimpică a Elveţiei la curling şi a patra de bronz la şapte ediţii ale Jocurilor Olimpice (anii 2002, 2010, 2018, 2026).

În finala competiţiei masculin, Canada se va duela cu Marea Britanie, sâmbătă, la Cortina d'Ampezzo.

JO 2026 - Schi acrobatic: Alex Ferreira, campion olimpic la halfpipe

Americanul Alex Ferreira, aflat printre favoriţi, a câștigt medalia de aur în proba masculină de halfpipe din concursul de schi acrobatic, vineri seara, potrivit agenţiilor internaţionale de presă.

Alex Ferreira (31 ani), medaliat cu argint olimpic la PyeongChang în 2018 şi cu bronz la Beijing 2022, s-a impus la mare luptă la Livigno, având 93,75 puncte, față de estonianul Henry Sildaru (19 ani), cu 93 puncte. Medalia de bronz a revenit canadianului Brendan Mackay, campionul mondial din 2023, cu 91 de puncte.

Americanul Hunter Hess, aflat în centrul unei furtuni mediatice de la debutul Jocurilor, după ce a vorbit despre tensiunile existente în Statele Unite ale Americii, ocupat locul 10. În concurs s-au înregistrat numeroase căderi ale favoriților.

Neozeelandezul Fin Melville Ives, alt candidat la medalii, a suferit un accident serios vineri dimineaţa, fiind transportat la spital.

Schiorii au luat parte la calificări în cursul dimineţii de vineri, din cauza ninsorilor din ultimele zile. Finala feminină este programată pentru sâmbătă, de la ora 20:30 (ora României), notează Agerpres.

