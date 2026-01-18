€ 5.0894
DCNews Sport Competitii Nika Egadze a câştigat primul său titlu de campion european, la Sheffield
Data publicării: 13:06 18 Ian 2026

Nika Egadze a câştigat primul său titlu de campion european, la Sheffield
Autor: Giorgi Ichim

patinaj-artistic patinaj - Foto: Freepik @viarprodesign

Georgianul Nika Egadze a câştigat titlul european la patinaj artistic pentru prima oară,

 

Georgianul Nika Egadze a câştigat titlul european la patinaj artistic pentru prima oară în carieră, sâmbătă, la Sheffield (Marea Britanie), după un program liber deosebit cu care şi-a depăşit cu mult adversarii, scrie AFP, potrivit Agerpres.

Aflat în fruntea clasamentului după programul scurt, el a câştigat şi programul liber ales, în timp ce mulţi dintre rivalii săi au comis numeroase greşeli, lăsându-i cale liberă pentru a cuceri titlul.

Îmbrăcat în negru, Egadze, ultimul care a intrat pe gheaţă, a reuşit un program fără greşeli, cu patru sărituri cvadruple, toate reuşite.

Realizând că a câştigat titlul înainte chiar de a fi anunţat rezultatul juriului, el s-a aruncat pe gheaţă, pe burtă, pentru a sărbători, în aplauzele publicului.

Într-o conferinţă de presă, georgianul a declarat că este fericit pentru că a depăşit un "început de săptămână foarte dificil din punct de vedere mental", în mare parte datorită sprijinului coregrafului său, francezul Benoît Richaud: "Mi-a dat sfaturi despre cum să rămân mai calm, să nu mă gândesc la medalie, să mă concentrez exclusiv pe patinaj şi să-i fac pe oameni fericiţi cu asta".

Cu 273 de puncte, patinatorul în vârstă de 23 de ani a terminat mult înaintea celui mai apropiat rival al său, italianul Matteo Rizzo (256,37 puncte).

Podiumul a fost completat de patinatorul ceh Georgii Reshtenko (238,27 puncte), de la care nu se aştepta cu adevărat să atingă acest nivel după ce a terminat pe locul opt în programul scurt. "La această medalie de bronz, nu, nu mă gândeam la ea", a recunoscut cehul născut la Sankt Petersburg (Rusia). "Am fost în stare de şoc (...), nici nu pot descrie ce simt acum", a adăugat el.

Egadze a asigurat al doilea titlu al Georgiei în această săptămână, după ce Anastasiia Metelkina şi Luka Berulava au câştigat medalia de aur la perechi, joi.

Competiţia de la Sheffield a avut loc în absenţa dublului campion european (2023, 2024), francezul Adam Siao Him Fa, care a renunţat la Campionatele europene pentru a se concentra mai bine pe pregătirea sa olimpică. 

Sheffield
Nika Egadze
patinaj artistic
Comentarii

