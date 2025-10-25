Sabrina Voinea, "furată ca la Jocurile Olimpice". A terminat pe 4 la Mondialele de Gimnastică, deşi era la egalitate cu locul 3

Românca a terminat finala la egalitate de puncte cu Abigail Martin, din Marea Britanie, 13.466, însă cu toate astea britanica a plecat acasă cu bronzul mondial. Motivul? Abigail Martin a avut notă mai mare la execuţie.

Urmăritorii gimnasticii au reacţionat imediat pe reţelele sociale, afirmând chiar că Sabrina Voinea a fost din nou furată, exact ca la Jocurile Olimpice.

”Îmi pare rău pentru Sabrina. Merita medalia foarte mult”

”Sabrina Voinea, jefuită din nou. E clar că merita cel puțin medalia de argint”

”Cât de nedrept! Sabrina a fost cea mai bună”

”Sunt tristă pentru Sabrina, merita medalia”

”Sabrina Voinea a fost furată ca la Jocurile Olimpice”

”Felicitări Aiko (n.r. noua campioană mondială), ai meritat. Sunt tristă pentru Sabrina, pentru că merita medalia de bronz”.

”Sabrina merita măcar bronzul. Este imposibil așa ceva!”

”Aiko s-a descurcat excelent, dar Sabrina a fost furată! Din nou"

Ce a scris Federaţia Română de Gimnastică

"Final cu emoții pentru România la Campionatele Mondiale de la Jakarta!

În finala de la sol, Sabrina Maneca-Voinea s-a clasat pe locul 4, cu un total de 13.466 puncte, iar Denisa Golgotă a încheiat concursul pe locul 7, cu 12.233 puncte.

În finala de la bârnă, Sabrina a ocupat locul 7, cu un punctaj de 12.533 puncte.

Felicitări sportivelor noastre și întregului colectiv tehnic!", au transmis cei de la FRG pe Facebook.