€ 5.0835
|
$ 4.3789
|

Subcategorii în Sport

 
Data publicării: 14:03 25 Oct 2025

Sabrina Voinea, "furată ca la Jocurile Olimpice". A terminat pe 4 la Mondialele de Gimnastică, deşi era la egalitate cu locul 3
Autor: Florin Răvdan

agerpres_18735811 Sabrina Voinea. Sursa: Agerpres
 

Gimnasta Sabrina Voinea a terminat pe locul 4 finala de la sol la Campionatele Mondiale de Gimnastică, în ciuda faptului că scorul ei final era egal cu cel al ocupantei locului 3.

Românca a terminat finala la egalitate de puncte cu Abigail Martin, din Marea Britanie, 13.466, însă cu toate astea britanica a plecat acasă cu bronzul mondial. Motivul? Abigail Martin a avut notă mai mare la execuţie. 

Urmăritorii gimnasticii au reacţionat imediat pe reţelele sociale, afirmând chiar că Sabrina Voinea a fost din nou furată, exact ca la Jocurile Olimpice. 

”Îmi pare rău pentru Sabrina. Merita medalia foarte mult”

”Sabrina Voinea, jefuită din nou. E clar că merita cel puțin medalia de argint”

”Cât de nedrept! Sabrina a fost cea mai bună”

”Sunt tristă pentru Sabrina, merita medalia”

”Sabrina Voinea a fost furată ca la Jocurile Olimpice”

”Felicitări Aiko (n.r. noua campioană mondială), ai meritat. Sunt tristă pentru Sabrina, pentru că merita medalia de bronz”.

”Sabrina merita măcar bronzul. Este imposibil așa ceva!”

”Aiko s-a descurcat excelent, dar Sabrina a fost furată! Din nou"

Ce a scris Federaţia Română de Gimnastică 

"Final cu emoții pentru România la Campionatele Mondiale de la Jakarta!

În finala de la sol, Sabrina Maneca-Voinea s-a clasat pe locul 4, cu un total de 13.466 puncte, iar Denisa Golgotă a încheiat concursul pe locul 7, cu 12.233 puncte.

În finala de la bârnă, Sabrina a ocupat locul 7, cu un punctaj de 12.533 puncte.

Felicitări sportivelor noastre și întregului colectiv tehnic!", au transmis cei de la FRG pe Facebook. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

sabrina voinea
mondiale
gimnastica
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 29 minute
PSD, aproape să îşi desemneze candidatul pentru Primăria Capitalei
Publicat acum 41 minute
Reacţia lui Ilie Bolojan după ce a fost huiduit la Carei, de Ziua Armatei
Publicat acum 56 minute
Grindeanu, răspuns pentru Bolojan după ce premierul a trimis PSD să facă Guvern cu AUR
Publicat acum 1 ora si 10 minute
Medicamentul care poate proteja corpul de cancer. Nu știai asta despre el
Publicat acum 1 ora si 25 minute
Ilie Bolojan: Pacea nu mai este un fapt. Poliţa noastră de asigurare este capacitatea de a ne apăra
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 23 Oct 2025
Candidatul care poate fi surpriza alegerilor pentru Primăria Capitalei. Analiza lui Chirieac
Publicat acum 15 ore si 55 minute
Moment emoționant la Vocea României: Alessia Pop i-a lăsat pe jurați fără cuvinte / video
Publicat pe 23 Oct 2025
Ce SMS i-ar da Mircea Badea lui Zelenski dacă ar fi Nicușor Dan, Ilie Bolojan sau Oana Țoiu
Publicat pe 23 Oct 2025
Final de octombrie cu lecții pentru Berbec, Scorpion, Rac și Pești
Publicat pe 23 Oct 2025
Bolojan: Cel mai probabil, el va fi candidatul PNL la Primăria București
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close